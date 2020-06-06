Троїцька субота: як правильно провести цей день

Троїцька батьківська субота в Україні у 2020 році святкується 6 червня перед початком Апостольського посту. Друга році батьківська субота відзначається за два тижні перед Великим постом. Які традиції, особливості свята, що не можна робити та що потрібно обов'язково виконати до настання Трійці – читайте в нашій статті.

У 2020 році Батьківська субота випадає на 6 червня. У цей день заведено поминати померлих близьких і всіх покійних. Історія свята пов'язана з історією Нового Завіту Біблії: в 50-й день після воскресіння Христа на його учнів зійшов Святий Дух, завершивши тим самим створення церкви, покликаної допомогти порятунку людини. Але оскільки спасіння було обіцяно Христом не тільки живим, але і мертвим (тому церква називає їх не "мертвими", а "покійними", тобто здатними прокинутися), напередодні свята Трійці стали молитися за тих, хто залишив цей світ.

Хоча цей день і має назву "батьківської" суботи, але згадувати в молитвах варто всіх покійних православних. В Троїцьку батьківську суботу важливіше прийти не на кладовищі, а в храм, або помолитися вдома.

Що можна робити в цей день

Служби, пов'язані з Троїцькою суботою, починаються у п'ятницю ввечері з великої панахиди, а в суботу зранку служать заупокійну Божественну літургію, в ході якої поминають покійних православних.

Віруючі під час цієї панахиди як би клопочуть за покійних і можуть подавати записки про упокій з іменами покійних близьких і взагалі всіх, чия посмертна доля небайдужа тому, хто молиться.

Ще одна традиція Троїцької батьківської суботи – принесення в храм пісних продуктів на загальний стіл, за яким після служби парафіяни будуть поминати покійних. Найважливіше в Троїцьку суботу – це молитва про всіх спочилих православних.

Заборони Троїцької батьківської суботи

Священники рекомендують, відвідуючи кладовище в цей день, не хреститися на фотографії, монументи або пам'ятки, якщо тільки на них не зображені православні хрести. Також не треба залишати на могилі чарку з горілкою, хліб і будь-яке частування, вживати біля могил алкоголь. Поминальну трапезу за своїми померлими рідними та близькими краще організувати вдома, після відвідування кладовища.

В цей день також заборонено будь-яке гнівне слово проти близьких.

Також у 2020 році ряд заборон пов'язаний безпосередньо з епідеміологічною ситуацією в країні, тому і священники, і представники влади рекомендують дотримувати соціальну дистанцію, мати засоби індивідуального захисту і своєчасно звертатися до лікарів при перших ознаках нездужання.

Читайте в нашій статті, що ще заборонено робити в Троїцьку батьківську суботу.

Нагадаємо, що раніше ми публікували календар православних свят на червень 2020.