Ви здивуєтеся: блогер розповіла, як правильно використовувати засоби для волосся

Шампунь

Кількість використовуваного шампуня залежить не від довжини волосся, зовсім ні! Адже його ми наносимо тільки на корені і шкіру голови, а утворену піну простягаємо по довжині волосся. Кількість залежить, як правило, від самого шампуню.

Сульфатні шампуні піняться краще, його потрібно зовсім небагато, іноді буквально горошина. З бессульфатними і органічними шампунями - вже складніше, залежить від рецептури шампуню, але іноді і, правда, витрата буває в рази більше. Піняться такі шампуні гірше, але більш м'яко впливають на шкіру і волосся (не сушать, не пушать).

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Кондиціонери/бальзами і маски

Ось тут вже грає роль не тільки довжина, але і густота, пористість волосся. Якщо волосся пухнасте, пористе, кучеряве, то воно "з'їдає" більше засобу. В такому випадку кількість маски може бути більше, ніж для низькопористого волосся. Мої маски витрачаються дуже повільно, тому що я володарка прямого, низькопористого волосся і для мене завжди потрібно зовсім небагато засобу (інакше буде перепит).

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Починати наносити догляд краще з кінчиків, піднімаючись вгору.

На кінчики можна нанести трохи більше засобу, особливо якщо вони пошкоджені. Пам'ятаємо, що живильні, зволожуючі, відновлюючі маски на корені не наносимо. Кондиціонери та бальзами в принципі не потрібно наносити на корені і шкіру голови.



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Важливо правильно використовувати засоби при догляді за волоссям (фото: freepik.com)

Незмивний догляд

Тут, як правило, дівчатка стикаються з проблемами. Більшість переборщують з кількістю засобу і виходить зворотний ефект, замість догляду та захисту - перепит. Пам'ятайте, що це незмивний догляд - все те, що ви нанесете, залишиться на вашому волоссі. Навіть якщо у вас довге волосся, наносьте трохи засобу (розміром з монету, якщо це крем).

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Незмивашка - це не маска! Кількість незмивашки має бути в рази менше, ніж маски. Нанесіть незмивашку (якщо це масло, крем або еліксир) спочатку на руку, розітріть, а потім акуратно розподіліть по довжині волосся. Відступаємо від коренів завжди мінімум 4-5 см!