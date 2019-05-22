Йдуть, не попрощавшись: непостійні знаки Зодіаку

Самі непостійні знаки Зодіаку (Колаж РБК-Україна)

Астрологи стверджують, що представники цих знаків можуть змінити свої бажання за одну секунду

Астрологи виділили знаки Зодіаку, які відрізняються непостійністю і невловимістю. Вони можуть піти, не сказавши ні слова на прощання, а їх різкі зміни в бажаннях можуть будь-кого звести з розуму. Вони з'являються в житті іншої людини раптово і так само швидко з неї зникають.

Близнюки. Представники цього знака займають перше місце за невловимість та мінливість. Вони постійно перебувають у русі, настрій змінюється від легкого подуву вітру, а зміна бажань схожа на американські гірки. Близнюки швидко аналізують ситуацію, вони розумні, розвинені і для комфортного існування їм потрібно постійне спілкування і нова інформація. Людям, які знаходяться поруч з ними, здається, що їх одночасно багато, і при цьому зловити їх неможливо.

Стрільці. Представники цього знака дуже люблять різноманітність в житті і монотонність і буденність їх пригнічує. Вони постійно шукають нові враження та емоції. Стрільці можуть не прийти вчасно на призначену зустріч і кинути розпочату справу на половині шляху. Вони відрізняються гострим розумом, любов'ю до пригод, гнучкістю і схильністю ловити інформацію на льоту.

Знаки Зодіаку, які відрізняються мінливістю (Колаж РБК-Україна)

Риби. Як не дивно, але представники цього спокійного знака також входять в список найбільш непостійних і невловимих. Риби можуть одночасно знаходиться поруч і при цьому думати про щось зовсім інше. Вони ніколи не знають, чого хочуть насправді, їх бажання непостійні, переконання можуть змінитися від однієї фрази. Посваритися з Рибами практично неможливо, вони дуже гнучкі та чутливі натури.

Діви. Представники цього знака завжди прагнуть до порядку, але при цьому у них в житті часто панує хаос і непередбачуваність. Діви люблять складати списки справ, а потім поступово їх виконувати, але практично завжди це закінчується провалом. Їх непостійність можна порівнювати з вітром. Представників цього знаку приваблює щось нове і незвідане, тому вони не можуть залишатися на місці. Також вони володіють гострим розумом і чарівною зовнішністю.

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