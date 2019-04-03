Україна заборонила будь-які авіарейси в Росію: реакція мережі

Не всі українці думають, що треба забороняти авіасполучення з Росією
Україна заборонила нерегулярні прямі авіаперельоти в Росію. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабміну після візиту в РФ народного депутата від "Опозиційного блоку" Юрія Бойка та Віктора Медведчука.
З пропозицією заборонити будь-які прямі перельоти в Росії і назад (обмеження не стосуватиметься тільки рейсів, пов'язаних з місіями ОБСЄ, ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста) виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Користувачі мережі в більшості своїй підтримують таку ініціативу уряду і дивуються, чому до цих пір політики (і не тільки вони) могли спокійно літати на територію країни-агресора.
Але все ж є юзери, які виступають проти такого рішення Кабміну.
Нагадаємо, 22 березня Бойко і Медведчук провели так звані "економічні переговори" з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.