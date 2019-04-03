Україна заборонила будь-які авіарейси в Росію: реакція мережі

Україна заборонила нерегулярні прямі авіаперельоти в Росію. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабміну після візиту в РФ народного депутата від "Опозиційного блоку" Юрія Бойка та Віктора Медведчука.

З пропозицією заборонити будь-які прямі перельоти в Росії і назад (обмеження не стосуватиметься тільки рейсів, пов'язаних з місіями ОБСЄ, ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста) виступив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Користувачі мережі в більшості своїй підтримують таку ініціативу уряду і дивуються, чому до цих пір політики (і не тільки вони) могли спокійно літати на територію країни-агресора.

А раніше де були? Чому у нас поки пєтух (народ) в ср*ку не клюне - не заворушаться. Але, чесно кажучи, мене вже й це радує. Бо до 2014 року було що клюй, що не клюй - все одно получиш *уй.

А до скандала нельзя было это сделать?

Запретила после того как разгорелся скандал. Давно надо было это делать.

Нарешті! Треба заборонити взагалі будь-яке сполучення з країною-агресором!

Одне з достойних рішень уряду.

Але все ж є юзери, які виступають проти такого рішення Кабміну.

Не можна нічого нікому забороняти! Це не 37-й рік сталінських репресій. У багатьох родичі, батьки і друзі в Росії і навпаки. Що за дебілізм в 21-му столітті?

У вільній країні таке неможливо. Це новий "залізний занавіс". Навчилися у комуняк? Ганьба!

А хто до дітей, або батьків, або родичів - голубами літати? Так і їх заборонити - нема чого небесні простори даремно борознити!

Нагадаємо, 22 березня Бойко і Медведчук провели так звані "економічні переговори" з прем'єром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером.