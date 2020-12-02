В Україні знову змінили правила карантину: які тепер заборони

В Україні змінили правила карантину через коронавирус і відмовилися від додаткових заборон у вік-енди вже з 5 грудня - після трьох тижнів дії карантину вихідного дня.

При цьому в уряді займаються напрацюванням нових посилених обмежень. Про це 2 грудня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на засіданні Кабміну.

Чиновник зазначив, що до ухвалення рішення про посилення карантину по всій країні тепер діятимуть обмеження, передбачені для "помаранчевої" епідеміологічної зони.

Які тепер правила карантину в Україні

забороняється робота хостелів, турбаз і т.д. (крім готелів);

в нічний час забороняється робота розважальних закладів і ресторанів;

не можна проводити масові заходи (концертні, спортивні, соціальні, релігійні та інші) за участю понад 20 осіб (крім спортивних заходів без глядачів);

робота закладів громадського харчування можлива тільки з 22:00 до 7:00 (крім доставки і замовлень на винос);

кількість пасажирів у громадському транспорті не повинна перевищувати кількість місць для сидіння;

забороняється робота спортзалів і фітнес-центрів, крім тих, які приймають відвідувачів з розрахунку 1 людина на 10 квадратних метрів;

забороняється діяльність театрів і кінотеатрів із заповненістю залів понад 50%;

не можна проводити навчальні процеси в групах понад 20 осіб;

забороняється навчання, якщо на самоізоляції знаходиться понад 50% навчальної групи;

забороняється проведення планових госпіталізацій (крім випадків термінового лікарського втручання);

для людей похилого віку (65 років і старше) запровадили спеціальний час в об'єктах торгівлі та органах влади: з 10:00 до 12:00

Раніше відомий український лікар-анестезіолог заявив, що COVID-19 піде на спад і без локдауну.

Також повідомлялося, що в Україні можуть ввести карантин на новорічні свята - такий сценарій розглядає Кабмін.