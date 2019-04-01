В Україні змінився тариф на газ: скільки будемо платити

Тариф на газ з 1 квітня 2019 року буде знижено для побутових споживачів на 2%. Про це інформує прес-служба НАК "Нафтогаз України".

При цьому в "Нафтогазі" роблять важливе уточнення, що компанія не встановлює максимально можливу націнку постачальника, яка дозволена законодавством.

До речі, обіцяного підвищення цін на газ в Україні для населення з 1 травня може не відбутися. У "Нафтогазі" заявили, що підвищувати тарифи зовсім не обов'язково. Виявляється, імпортний газ вже настільки дешевий, що населення платить ринкову ціну.

Виходячи з нових тарифів побутовий споживач буде платити за газ, спожитий з 1 квітня 8,38 грн за кубометр замість 8,55, як було раніше.

У той же час для бізнесу один кубометр газу коштуватиме 5,9 грн за кубометр.

Тариф на газ в Україні зміниться з 1 квітня 2019 року (фото: РБК-Україна)

Раніше ми повідомляли, що за вивіз сміття в Україні встановлені різні тарифи, і різниця між сумами може бути досить великою. Установка різної тарифікації послуг з вивезення сортованого і несортованого сміття за задумом чиновників покликана привертати більше уваги проблемі відходів.

До слова, в Україні розробили нові штрафи, які передбачають покарання за викидання сміття в недозволеному місці.