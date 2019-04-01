В Украине изменился тариф на газ: сколько будем платить

Тариф на газ с 1 апреля 2019 года будет снижен для бытовых потребителей на 2%. Об этом информирует пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

При этом в "Нафтогазе" делают важное уточнение, что компания не устанавливает максимально возможную наценку поставщика, которая разрешена законодательством.

К слову, обещанного повышения цен на газ в Украине для населения с 1 мая может не произойти. В "Нафтогазе" заявили, что повышать тарифы вовсе не обязательно. Оказывается, импортный газ уже настолько дешевый, что население платит рыночную цену.

Исходя из новых тарифов бытовой потребитель будет платить за газ, потребленный с 1 апреля 8,38 грн за кубометр вместо 8,55, как было ранее.

В то же время для бизнеса один кубометр газа обойдется в 5,9 грн за кубометр.

Тариф на газ в Украине изменится с 1 апреля 2019 года (фото: РБК-Украина)

Ранее мы сообщали, что за вывоз мусора в Украине установлены разные тарифы, и разница между суммами может быть довольно большой. Установка различной тарификации услуг по вывозу сортированного и несортированного мусора по замыслу чиновников призвана привлекать больше внимания проблеме отходов.

К слову, в Украине разработали новые штрафы, которые предусматривают наказание за выбрасывание мусора в неположенном месте.