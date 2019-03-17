Цены на газ могут снизится: названа причина

Повышение цен на газ в Украине (фото: naftogaz.com)

Повышение цен на газ в Украине для населения отменяется

Повышение цен на газ в Украине для населения с 1 мая может не произойти. В Нафтогазе заявили, что повышать тарифы через полтора месяца вовсе необязательно. Оказывается, импортный газ уже настолько дешевый, что население платит рыночную цену. Однако, многие теплокоммунэнерго хотят поднять тарифы на тепло и горячую воду еще на 20%. Эксперты рассказали, можно ли этого избежать.

В "Нафтогазе" заявили о том, что теперь население начало платить больше, чем нужно. Цена на европейском рынке за последние месяцы снизилась настолько, что с апреля украинские трейдеры, вероятно, будут предлагать газ по цене более низкой, чем текущая, установленная для населения в постановлении о ПСО (постановление о возложении спецобязательств. — Ред.).

"С учетом НДС и затрат на транспортировку и поставку цена выходит на уровне примерно 8380 грн/тыс. кубометров, а население платит по 8550 гривен", - заявил глава компании Андрей Коболев.

Руководитель "Нафтогаза" отметил, что благодаря реформе рынка десятки компаний свободно покупают газ в Европе и поставляют его украинским коммерческим потребителям. Однако частные потребители покупают топливо по фиксированной цене, которую определяет правительство.

"Мы уверены, что бытовые потребители должны получить возможность свободно выбирать поставщика с учетом лучшей цены, надежности и сервиса", - считает Коболев.

В пятницу эту идею подхватил премьер-министр Владимир Гройсман, который заявил, что инициирует "рабочую дискуссию" с Международным валютным фондом для обсуждения вопроса целесообразности дальнейшего повышения цены на газ для населения.

"Вчера "Нафтогаз" заявил, что он покупает дешевый газ. У нас есть предельная цена - 8550 грн за тысячу кубических метров. А они ("Нафтогаз" - ред) говорят, что можно избежать дальнейших повышений тарифов на газ для населения. Поэтому я дам поручение "Нафтогазу" совместно с министерством финансов начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом, для того чтобы урегулировать этот вопрос, опираясь на предложения "Нафтогаза", - сказал Гройсман.

Чтобы держать низкие тарифы, предприятиям ТКЭ придется закупать газ в период, когда он дешевый. Но для этого нужно иметь оборотные средства и возможность их заморозить на длительный период времени.

"Облгазы должны будут закупать газ наперед и продавать его населению. Кроме того, возникает полная ответственность местных органов власти и предприятий теплокоммунэнерго в подписании соглашений по закупке газа с предоплатой на свободном рынке. А это они вряд ли захотят делать", - поясняет экономист Борис Кушнирук.

Так что вероятность снижения тарифов в ближайшее время маловероятна. А что будет с нового года, когда цена на газ для населения должна будет сравняться с промышленной, и вовсе никто не возьмется предсказать. Все будет зависеть от мировой конъюнктуры и курса гривны.

Напомним, что объемы газа в ПХГ превысили прошлогодний уровень.

Ранее мы писали, что "Николаевгаз Сбыт" проинформировал своих клиентов о структуре цены газа.