В Україні пройдуть дощі з грозами: новий прогноз на сьогодні

Погода в Україні принесе дощі майже у всіх областях країни. У неділю синоптики прогнозують грози та сильний вітер.
Про це йдеться у пронозі Укргідрометцентру.
Спекотним повітря буде лише на Півдні та Сході. В середньому температура повітря буде +27...+28 градусів.
У Луганську та Запоріжжі стовпчики термометрів підіймуться до +28...+30 градусів.
У інших областях будуть грози та дощі. Вітер прогнозують північно-західний - 7 - 12 метрів на секунду.
На Заході України буде прохолодно - +18...+20 градусів. У Хмельницькому буде ще холодніше – +17 градусів. На Закарпатті повітря прогріється більше до +25...+27 градусів.
На Півночі температура повітря становитиме +19...+21 градусів.
У Києві дощитиме і вдень, і вночі. Температура повітря буде +19...+21 градусів.
Дощі синоптики не прогнозують у таких містах:
Раніше ми повідомляли, що синоптики оновили прогноз погоди до кінця липня.
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