ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні знизять пропускний поріг ЗНО: на кого пошириться реформа

STYLERЖиття    29.03.2019 - 07:41
В Україні знизять пропускний поріг ЗНО: на кого пошириться реформа
ЗНО 2019 - для національних меншин знизять пропускний поріг (колаж РБК-Україна)

Зовнішнє незалежне оцінювання цього року буде проводитися по-новому

Пропускний поріг зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році буде знижений для випускників, які належать до національних меншин. Про це повідомила міністр освіти і нaуки Укрaїни Лілія Гриневич під час візиту до Закарпатської області.

За словами очільниці Міністерства освіти, поріг визнaчaтиме спеціaльнa комісія центру оцінювaння якості освіти.

Гриневич сказала, що у 2018 році понaд 70% випускників - предстaвників нaцменшин - не склaли ЗНО з укрaїнської мови.

"Це є такий адаптивний крок для випускників, але він ще не вирішує проблему. Він не вирішує головну проблему, що випускники українських шкіл не говорять державною мовою. І це є великий виклик", - завила Гриневич.

ЗНО 2019 - для національних меншин знизять пропускний поріг (відео: UA: Закарпаття)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народні депутати ініціювали новий законопроект, який передбачає штрафи для власників приватних авто, таксистів та маршрутчиків за відсутність автокрісел під час перевезення дітей віком до 12 років.

Також ми псиали про те, що новий підручник з "Основ здоров'я" в Україні розкритикували в мережі через неправдиве визначення віктимності. Згідно з твердженнями авторів книги, носіння коротких спідниць або візит до друзів під час відсутності дорослих людей вдома – віктимна поведінка.

До слова, у Львові на вчителя подали в суд через те, що він знайшов помилки в підручнику. Раніше викладач Класичної гімназії при ЛНУ імені Івана Франка Сергій Хараху подав скаргу щодо неправдивих фактів у новому підручнику.

Шкільний атестат скасовують: українцям приготували кардинальні зміни Диплом за $350: скандальний студент хоче продати свою історію в ЗМІ
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України Освіта
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся