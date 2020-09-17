Українська рок-група зняла відвертий кліп про жіноче кохання

Дніпровські музиканти Kleinod, які випустили зовсім недавно яскравий і незвичайний мальований міні-фільм, представили відео "Spanish Night" з еротичною сценою між двома дівчатами.

Головні героїні відео - моделі, одна з яких знімалася в декількох голлівудських хоррорах. Дівчата добре знайомі між собою і перебувають у близьких стосунках, тому еротичні сцени їх абсолютно не збентежили, вони не соромилися ні камери, ні один одного.

"Ми намагаємося не просто знімати відео про те, як ми граємо музику і не просто показувати в кадрі самих себе, але і зробити так, щоб кожна наша відеоробота, несла в собі якусь думку або внутрішній меседж. "Spanish Night" - не виняток. Довгий час жінці нав'язували уявні норми і стандарти. Говорили як вона повинна виглядати, що їй можна, а чого категорично не можна. Але ж щаслива жінка починається з любові до себе і прийняття себе як особистості. Саме цю думку спробував донести режисер Олег Стахурський", - розповідають самі музиканти.

Дивіться кліп на пісню "Spanish Night"

Нагадаємо, що група Kleinod створена близько року тому в Дніпрі їх фронтменом Антоном Сидоруком. Зараз хлопці активно працюють над своїм дебютним альбомом.

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