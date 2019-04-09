Українцям у квітні доведеться заплатити податки раніше: в чому причина

Податки в квітні 2019 українцям потрібно буде заплатити раніше, ніж зазвичай. Це пов'язано з тим, що в цьому місяці останній робочий день припадає на 26 число, а з 27 квітня почнуться "канікули" - вихідні, свято Великодня (примадає на 28-е) та майський вихідний.

Згідно з розпорядженням уряду від 10 січня, робочий вівторок, 29 квітня, було вирішено зробити продовженням відпочинку.

Українцям доведеться замість нього виходити на роботу 11 травня, в суботу.

Українці з 27 квітня 2019 отримають п'ятиденні "канікули" (скрін: kmu.gov.ua)

Таким чином, з 27 квітня по 2 травня буде п'ять неробочих днів.

У Державній фіскальній службі зазначили, що нормами Податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів сплати податків і зборів (п. 57.1 ст. 57 Кодексу), тому сплату нарахованих поточних податкових зобов'язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року, передає UBR.ua.

Як повідомлялося раніше, "Укрзалізниця" призначила ще кілька додаткових поїздів на великодні та травневі свята. Всього призначено 54 додаткових рейсів.

Також ми писали про те, що українці за відрядження тепер отримуватимуть більше. Розмір мінімальних добових в країні збільшили з 372,3 гривень до 417,3 гривень.