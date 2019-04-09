Украинцам в апреле придется заплатить налоги раньше: в чем причина

Налоги в апреле 2019 украинцам нужно будет заплатить раньше, чем обычно. Это связано с тем, что в этом месяце последний рабочий день приходится на 26 число, а с 27 апреля начнутся "каникулы" - выходные, праздник Пасхи (выпадает на 28-е) и майский выходной.

Согласно распоряжению правительства от 10 января, рабочий вторник, 29 апреля, было решено сделать продолжением отдыха.

Украинцам придется вместо него выходить на работу 11 мая, в субботу.

Украинцы с 27 апреля 2019 получат пятидневные "каникулы" (скрин: kmu.gov.ua)

Таким образом, с 27 апреля и по 2 мая будет пять нерабочих дней.

В Государственной фискальной службе отметили, что нормами Налогового кодекса Украины не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов (п.57.1 ст.57 Кодекса), поэтому уплату начисленных текущих налоговых обязательств необходимо осуществить не позднее 26 апреля 2019 года, передает UBR.ua.

Как сообщалось ранее, "Укрзализныця" назначила еще несколько дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники. Всего назначено 54 дополнительных рейсов.

Также мы писали о том, что украинцы за командировки теперь будут получать больше. Размер минимальных суточных в стране увеличили с 372,3 гривен до 417,3 гривен.