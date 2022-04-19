Українців попереджають про потужну магнітну бурю

Найнебезпечнішим періодом може стати проміжок з 12:00 до 20:00.

До слова, магнітна буря 20 квітня стане останньою в цьому місяці.

Відзначимо, що магнітна буря такої сили може мати негативний вплив на самопочуття метеозалежних і літніх людей.

Які проблеми може викликати магнітна буря

сонливість або безсоння

головні болі і запаморочення

прискорене серцебиття

підвищена стомлюваність

дратівливість, схильність до депресій і перепадів настрою

біль у м'язах і суглобах

загострення хронічних захворювань

Експерти також радять у цей день бути обережними тим, у кого є проблеми зі здоров'ям, особливо - гіпертонія.

Як знизити вплив магнітних бур на організм

20 квітня постарайтеся уникати сильного фізичного і психоемоційного навантаження.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, спробуйте виспатися і повноцінно харчуватися цілий день.

Від міцних алкогольних напоїв, гострих і солоних страв варто завтра відмовитися.

Кава та енергетичні напої теж приберіть з раціону. Замініть їх трав'яними чаями.

Якщо у вас є хронічні захворювання, то тримайте під рукою всі необхідні ліки.