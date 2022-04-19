Українців попереджають про потужну магнітну бурю

Магнітна буря накриє планету вже 20 квітня. Українці теж відчують геомагнітні сплески в середу.
Про це пише профільний ресурс Meteoprog.
Найнебезпечнішим періодом може стати проміжок з 12:00 до 20:00.
До слова, магнітна буря 20 квітня стане останньою в цьому місяці.
Відзначимо, що магнітна буря такої сили може мати негативний вплив на самопочуття метеозалежних і літніх людей.
Експерти також радять у цей день бути обережними тим, у кого є проблеми зі здоров'ям, особливо - гіпертонія.
20 квітня постарайтеся уникати сильного фізичного і психоемоційного навантаження.
Більше гуляйте на свіжому повітрі, спробуйте виспатися і повноцінно харчуватися цілий день.
Від міцних алкогольних напоїв, гострих і солоних страв варто завтра відмовитися.
Кава та енергетичні напої теж приберіть з раціону. Замініть їх трав'яними чаями.
Якщо у вас є хронічні захворювання, то тримайте під рукою всі необхідні ліки.
Раніше були названі всі несприятливі дати в квітні 2022.
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