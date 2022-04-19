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Українців попереджають про потужну магнітну бурю

Магнітна буря накриє Землю (колаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Магнітна буря накриє планету вже 20 квітня. Українці теж відчують геомагнітні сплески в середу.

Про це пише профільний ресурс Meteoprog.

Найнебезпечнішим періодом може стати проміжок з 12:00 до 20:00.

До слова, магнітна буря 20 квітня стане останньою в цьому місяці.

Відзначимо, що магнітна буря такої сили може мати негативний вплив на самопочуття метеозалежних і літніх людей.

Які проблеми може викликати магнітна буря

  • сонливість або безсоння
  • головні болі і запаморочення
  • прискорене серцебиття
  • підвищена стомлюваність
  • дратівливість, схильність до депресій і перепадів настрою
  • біль у м'язах і суглобах
  • загострення хронічних захворювань

Експерти також радять у цей день бути обережними тим, у кого є проблеми зі здоров'ям, особливо - гіпертонія.

Як знизити вплив магнітних бур на організм

20 квітня постарайтеся уникати сильного фізичного і психоемоційного навантаження.

Більше гуляйте на свіжому повітрі, спробуйте виспатися і повноцінно харчуватися цілий день.

Від міцних алкогольних напоїв, гострих і солоних страв варто завтра відмовитися.

Кава та енергетичні напої теж приберіть з раціону. Замініть їх трав'яними чаями.

Якщо у вас є хронічні захворювання, то тримайте під рукою всі необхідні ліки.

Раніше були названі всі несприятливі дати в квітні 2022.

Також читайте про те, що вчені NASA говорять про "зіткнення" Землі з величезним астероїдом 6 травня.

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Магнітна буря