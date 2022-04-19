Украинцев предупреждают о мощной магнитной буре

Магнитная буря накроет планету уже 20 апреля. Украинцы тоже почувствуют геомагнитные всплески в среду.
Об этом пишет профильный ресурс Meteoprog.
Самым опасным периодом может стать промежуток с 12:00 до 20:00.
К слову, магнитная буря 20 апреля станет последней в этом месяце.
Отметим, что магнитная буря такой силы может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых и пожилых людей.
Эксперты также советуют в этот день быть осторожными тем, у кого есть проблемы со здоровьем, особенно - гипертония.
20 апреля постарайтесь избегать сильной физической и психоэмоциональной нагрузки.
Больше гуляйте на свежем воздухе, попробуйте выспаться и полноценно питаться целый день.
От крепких алкогольных напитков, острых и соленых блюд стоит завтра отказаться.
Кофе и энергетические напитки тоже уберите из рациона. Замените их травяными чаями.
Если у вас есть хронические заболевания, то держите под рукой все необходимые лекарства.
Ранее были названы все неблагоприятные даты в апреле 2022.
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