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Украинцев предупреждают о мощной магнитной буре

Магнитная буря накроет Землю (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Магнитная буря накроет планету уже 20 апреля. Украинцы тоже почувствуют геомагнитные всплески в среду.

Об этом пишет профильный ресурс Meteoprog.

Самым опасным периодом может стать промежуток с 12:00 до 20:00.

К слову, магнитная буря 20 апреля станет последней в этом месяце.

Отметим, что магнитная буря такой силы может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых и пожилых людей.

Какие проблемы может вызвать магнитная буря

  • сонливость или бессонница
  • головные боли и головокружение
  • учащенное сердцебиение
  • повышенная утомляемость
  • раздражительность, склонность к депрессиям и перепадам настроения
  • боль в мышцах и суставах
  • обострение хронических заболеваний

Эксперты также советуют в этот день быть осторожными тем, у кого есть проблемы со здоровьем, особенно - гипертония.

Как снизить воздействие магнитных бурь на организм

20 апреля постарайтесь избегать сильной физической и психоэмоциональной нагрузки.

Больше гуляйте на свежем воздухе, попробуйте выспаться и полноценно питаться целый день.

От крепких алкогольных напитков, острых и соленых блюд стоит завтра отказаться.

Кофе и энергетические напитки тоже уберите из рациона. Замените их травяными чаями.

Если у вас есть хронические заболевания, то держите под рукой все необходимые лекарства.

Ранее были названы все неблагоприятные даты в апреле 2022.

Также читайте о том, что ученые NASA говорят о "столкновении" Земли с огромным астероидом 6 мая.

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Магнитная буря