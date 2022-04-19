Украинцев предупреждают о мощной магнитной буре

Самым опасным периодом может стать промежуток с 12:00 до 20:00.

К слову, магнитная буря 20 апреля станет последней в этом месяце.

Отметим, что магнитная буря такой силы может оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых и пожилых людей.

Какие проблемы может вызвать магнитная буря

сонливость или бессонница

головные боли и головокружение

учащенное сердцебиение

повышенная утомляемость

раздражительность, склонность к депрессиям и перепадам настроения

боль в мышцах и суставах

обострение хронических заболеваний

Эксперты также советуют в этот день быть осторожными тем, у кого есть проблемы со здоровьем, особенно - гипертония.

Как снизить воздействие магнитных бурь на организм

20 апреля постарайтесь избегать сильной физической и психоэмоциональной нагрузки.

Больше гуляйте на свежем воздухе, попробуйте выспаться и полноценно питаться целый день.

От крепких алкогольных напитков, острых и соленых блюд стоит завтра отказаться.

Кофе и энергетические напитки тоже уберите из рациона. Замените их травяными чаями.

Если у вас есть хронические заболевания, то держите под рукой все необходимые лекарства.