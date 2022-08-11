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Українці можуть долучитись до унікального ультрамарафону: як це зробити

В Києві стартував "Ультрамарафон вдячності" (фото: Gres Todorchuk)
Автор: Styler

11 серпня стартував проєкт "Ультрамарафон вдячності". В його межах рятувальник ДСНС України Володимир Сковородка за 14 днів пробіжить 800 км від Києва до столиці Польщі, а українці можуть доєднатися до забігу онлайн.

Таким чином кожен може висловити вдячність польському народу за підтримку під час війни та зібрати два мільйони гривень на закупівлю сучасного обладнання для аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України Києва.

"У рамках ультрамарафону я щодня долатиму близько 60 кілометрів. Це один із наймасштабніших та найбільш амбітних проєктів, у яких мені доводилося брати участь. Часом на маршруті буває важко. Але моїм колегам-рятувальникам, які борються за життя українців у нелюдських умовах, зараз набагато важче. Заради них, а також наших польських друзів, що самовіддано допомагають українцям під час війни, мусимо пробігти "Ультрамарафон вдячності" та разом встановити абсолютний рекорд України", - говорить Володимир.

Володимир Сковородка (фото: Gres Todorchuk)

Додамо, що до рекордного забігу може віртуально долучитися кожен охочий. Для цього потрібно обрати на цьому сайті відрізок маршруту від 1 км та зробити благодійний внесок від 50 грн.

"Ультрамарафон вдячності" вже стартував (фото: Gres Todorchuk)

Також на сайті проєкту є можливість залишити слова подяки польському народу. Повідомлення надрукують на стартовому номері марафонця та опублікують на сайті проєкту.

Зауважимо, що Сковородка фінішує у Варшаві 24 серпня - у День незалежності України.

Українці можуть долучитися до "Ультрамарафону вдячності" (фото: Gres Todorchuk)

Нагадаємо, що Госпітальєри терміново збирають гроші на 10 тисяч турнікетів для поранених.

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