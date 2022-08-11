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Украинцы могут присоединиться к уникальному ультрамарафону: как это сделать

В Киеве стартовал "Ультрамарафон благодарности" (фото: Gres Todorchuk)
Автор: Styler

11 августа стартовал проект "Ультрамарафон благодарности". В его рамках спасатель ГСЧС Украины Владимир Сковородка за 14 дней пробежит 800 км от Киева в столицу Польши, а украинцы могут присоединиться к забегу онлайн.

Таким образом каждый желающий может выразить благодарность польскому народу за поддержку во время войны и собрать два миллиона гривен на закупку современного оборудования для аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины Киева.

"В рамках ультрамарафона я ежедневно буду преодолевать около 60 километров. Это один из самых масштабных и амбициозных проектов, в которых мне приходилось участвовать. Порой на маршруте бывает трудно. Но моим коллегам-спасателям, которые борются за жизнь украинцев в нечеловеческих условиях, сейчас гораздо труднее. Ради них, а также наших польских друзей, которые самоотверженно помогают украинцам во время войны, должны пробежать "Ультрамарафон благодарности" и вместе установить абсолютный рекорд Украины", - говорит Владимир.

Владимир Сковородка (фото: Gres Todorchuk)

Добавим, что к рекордному забегу может виртуально приобщиться каждый желающий. Для этого нужно выбрать на этом сайте отрезок маршрута от 1 км и сделать благотворительный взнос от 50 грн.

"Ультрамарафон благодарности" уже стартовал (фото: Gres Todorchuk)

Также на сайте проекта есть возможность оставить слова благодарности польскому народу. Сообщение напечатают на стартовом номере марафонца и опубликуют на сайте проекта.

Заметим, что Сковородка финиширует в Варшаве 24 августа - в День независимости Украины.

Украинцы могут присоединиться к "Ультрамарафону благодарности" (фото: Gres Todorchuk)

Напомним, что Госпитальеры срочно собирают деньги на 10 тысяч турникетов для раненых.

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