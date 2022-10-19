RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская певица воспела трагическую историю любви (видео)

Alina Tim (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Styler

Певица, телеведущая, звезда шоу "Званый ужин" и "Богиня шопинга" Alina Tim уже много лет работает психотерапевтом. По ее словам, неумение сказать о своих чувствах - это одна из самых больших проблем современности в отношениях.

Именно этой проблеме и посвящена ее новая песня "Твоя".

"Нас никогда не учили говорить о своих чувствах, но сейчас, в период войны, это стало как никогда важно. Ведь мы не знаем, увидим ли любимого человека уже завтра. И потом оно очень сильно болит - когда осознаешь, сколько всего хотел сказать и не сказал человеку, который уже погиб", - комментирует Алина.

Артистка признается, что давно хотела экранизировать какую-нибудь историю на похожую тему, но все никак не находилось конкретных идей и времени.

Но вдруг она поняла, что о таких вещах нужно говорить именно сейчас.

Alina Tim (фото: пресс-служба певицы)

"Я почувствовала как никогда, какую хрупкую жизнь. Моя семья в Харькове. Я живу на одном из последних этажей высотки в центре города и неоднократно видела прилеты. Я понимаю и знаю, что каждый день кого-то из нас может не стать, поэтому по-другому смотрю на многие вещи. Хочешь сказать, что любишь? Не молчи. Завтра может быть поздно", - объяснила певица.

Алина также добавляет, что своей песней и видео она как профессиональный психолог хочет привлечь внимание к тому, что люди часто не умеют говорить о своих чувствах и с этой проблемой что-то нужно делать.

Ранее мы писали, что Алина Гросу перенесла сложную операцию .

Читайте РБК-Украина в Google News
музика