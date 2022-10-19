Украинская певица воспела трагическую историю любви (видео)

"Нас никогда не учили говорить о своих чувствах, но сейчас, в период войны, это стало как никогда важно. Ведь мы не знаем, увидим ли любимого человека уже завтра. И потом оно очень сильно болит - когда осознаешь, сколько всего хотел сказать и не сказал человеку, который уже погиб", - комментирует Алина.

Артистка признается, что давно хотела экранизировать какую-нибудь историю на похожую тему, но все никак не находилось конкретных идей и времени.

Но вдруг она поняла, что о таких вещах нужно говорить именно сейчас.

Alina Tim (фото: пресс-служба певицы)

"Я почувствовала как никогда, какую хрупкую жизнь. Моя семья в Харькове. Я живу на одном из последних этажей высотки в центре города и неоднократно видела прилеты. Я понимаю и знаю, что каждый день кого-то из нас может не стать, поэтому по-другому смотрю на многие вещи. Хочешь сказать, что любишь? Не молчи. Завтра может быть поздно", - объяснила певица.

Алина также добавляет, что своей песней и видео она как профессиональный психолог хочет привлечь внимание к тому, что люди часто не умеют говорить о своих чувствах и с этой проблемой что-то нужно делать.