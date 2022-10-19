Українська співачка оспівала трагічну історію кохання (відео)

"Нас ніколи не вчили говорити про свої почуття, але зараз, у період війни, це стало як ніколи важливо. Бо ми ж не знаємо чи побачимо кохану людину вже завтра. І потім воно дуже сильно болить - коли усвідомлюєш, скільки всього хотів сказати і не сказав людині, яка вже загинула", - коментує Аліна.

Артистка зізнається, що давно хотіла екранізувати якусь історію на схожу тему, але все ніяк не знаходилось конкретних ідей та часу.

Та раптово вона зрозуміла, що про такі речі потрібно говорити саме зараз.

Alina Tim (фото: прес-служба співачки)

"Я відчула як ніколи, яке крихке життя. Моя сім’я в Харкові. Я мешкаю на одному з останніх поверхів висотки в центрі міста і неодноразово бачила прильоти. Я розумію і знаю, що кожного дня когось з нас може не стати, тому по іншому дивлюсь багато на які речі. Хочеш сказати, що любиш? Не мовчи. Завтра може бути пізно", - пояснила співачка.

Аліна також додає, що своєю піснею і відео вона, як професійний психолог, хоче привернути увагу до того, що люди часто не вміють говорити про свої почуття і з цією проблемою щось треба робити.