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Украинская певица пленила сердца жителей Грузии

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)
Автор: Styler

Украинская певица, участница шоу "Голос страны" SHADU, недавно выпустившая мини-альбом "GRAVITY" , ворвалась в чарт YouTube в Грузии со своим новым творением.

Трек "Stand with Ukraine" всего через несколько дней после премьеры попал в чарт и продолжает уверенно двигаться к первым позициям.

Сейчас композиция занимает 41-е место.

"Этот EP альбом - мечты о будущем, которое наступит после того, как закончится война. После 7 месяцев войны с Россией ценности украинцев изменились на 360 градусов. Мы научились ценить каждую минуту своей жизни. Полностью переосмыслили свою жизнь. Сейчас хочется жить и любить так как никогда раньше не хотелось", - говорит о своем альбоме артистка.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)

Ранее украинский шоумен и певец JULIK показал видео о самом главном чувстве каждого человека .

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музика