Украинская певица пленила сердца жителей Грузии

Сейчас композиция занимает 41-е место.

"Этот EP альбом - мечты о будущем, которое наступит после того, как закончится война. После 7 месяцев войны с Россией ценности украинцев изменились на 360 градусов. Мы научились ценить каждую минуту своей жизни. Полностью переосмыслили свою жизнь. Сейчас хочется жить и любить так как никогда раньше не хотелось", - говорит о своем альбоме артистка.

SHADU (фото: instagram.com/offi_shadu)