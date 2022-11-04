Украинский певец написал песню-посвящение каждому, кто пережил потерю

Украинский певец Art Demur презентовал видео на трогательную песню "Назавжди", посвященную своей бабушке и всем потерявшим своих близких украинцам.

Это лирическая и в то же время полная надежды фортепианная баллада в сопровождении живого струнного квартета.

В ней Art Demur размышляет о вопросах потери, быстротечности времени и особой связи между родными людьми.

Ностальгическая мелодия воспроизводит трогательную картину, в которой певец обращается к близкому человеку.

Он очень любит ее и скучает по ней, но в то же время готов отпустить, потому что эти чувства будут жить вечно, несмотря ни на что.

Art Demur (фото: пресс-служба певца)

К созданию сингла присоединился известный хорватский скрипач и аккордеонист Мартин Кутнар, а также певица Kulshenka, ставшая соавтором слов.

"Эту песню я посвящаю своей бабушке, а также всем украинцам, потерявшим своих близких. Их уже нет, но они всегда будут жить в нашей памяти и сердцах. Моя бабушка приложилась к моему воспитанию и научила меня многим важным вещам: она всегда верила у меня и мою музыку, учила быть собой и следовать своим мечтам. Я обязательно пронесу эту мудрость через всю свою жизнь", - говорит певец.