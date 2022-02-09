Не встоять навіть діти: ці корисні "овочеві" цукерки розлетяться за лічені хвилини

Цукерки - улюблені ласощі дітей і дорослих, але магазинні варіанти залишають бажати кращого, тому краще приготувати вдома смачний і здоровий аналог.
Цукерки за цим рецептом приготовані з незвичайних інгредієнтів - вони одночасно смачні та корисні. Як зробити ласощі розповіла в Instagram нутриціолог Анна Нікольська.
Морквяні трюфелі стануть смачним і корисним варіантом цукерок (www.pexels.com)
Нам знадобиться:
Що робимо:
1. Натираємо моркву на дрібній тертці, віджимаємо сік.
2. Кеш'ю активувати (замочити та висушити), або хоча б просто замочити на пів годинки.
3. Фініки замочити хвилин на 15, по можливості видалити шкірку, звільнити від кісточок.
4. Пасту трохи нагріти, щоб було зручно набирати ложкою.
5. Відправляємо в блендер моркву, фініки, кеш'ю, корицю, пасту. Перебиваємо до однорідної консистенції.
6. Робимо кульки (з цієї кількості вийде 6 великих цукерочок), за бажанням посипаємо стружкою.
7. Відправляємо в холодильник на стільки часу, скільки зможете чекати.
Для всіх, хто переживає за фігуру, є фітнес-версія. Цукерки виходять з легкою східною ноткою.
Фітнес-версія морквяних трюфелів не зашкодить фігурі (www.pexels.com)
Нам знадобиться:
Що робимо:
1. Ізюм і курагу ненадовго замочити.
2. Терту моркву віджати від соку.
3. Всі інгредієнти відправити в блендер.
4. Зліпити цукерки та відправити в холодильник.
Нагадаємо, що раніше нутриціолог ділилася рецептом смачних цитрусових ірисок.
До речі, переможниця МастерШеф Яна Балог публікувала рецепт смачної рибки в горіховому паніруванні, яка припала до смаку навіть Ектору Хіменесу-Браво.