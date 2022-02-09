RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не встоять навіть діти: ці корисні "овочеві" цукерки розлетяться за лічені хвилини

Автор: Ольвія Агаркова

Цукерки - улюблені ласощі дітей і дорослих, але магазинні варіанти залишають бажати кращого, тому краще приготувати вдома смачний і здоровий аналог.

Цукерки за цим рецептом приготовані з незвичайних інгредієнтів - вони одночасно смачні та корисні. Як зробити ласощі розповіла в Instagram нутриціолог Анна Нікольська.

Морквяні цукерки з кокосом і фініками

Морквяні трюфелі стануть смачним і корисним варіантом цукерок (www.pexels.com)

Нам знадобиться:

  • 1 чашка тертої на дрібній тертці моркви
  • 1/3 склянки не обсмажених кеш'ю
  • 6 середніх фініків
  • 1 ч. л. кокосової пасти (урбеча)
  • 1/4 ч.л. кориці.

Що робимо:
1. Натираємо моркву на дрібній тертці, віджимаємо сік.
2. Кеш'ю активувати (замочити та висушити), або хоча б просто замочити на пів годинки.
3. Фініки замочити хвилин на 15, по можливості видалити шкірку, звільнити від кісточок.
4. Пасту трохи нагріти, щоб було зручно набирати ложкою.
5. Відправляємо в блендер моркву, фініки, кеш'ю, корицю, пасту. Перебиваємо до однорідної консистенції.
6. Робимо кульки (з цієї кількості вийде 6 великих цукерочок), за бажанням посипаємо стружкою.
7. Відправляємо в холодильник на стільки часу, скільки зможете чекати.

Для всіх, хто переживає за фігуру, є фітнес-версія. Цукерки виходять з легкою східною ноткою.



Фітнес-версія морквяних трюфелів не зашкодить фігурі (www.pexels.com)

Нам знадобиться:

  • 1 чашка тертої на дрібній тертці моркви
  • 1/2 склянки родзинок
  • 1/3 чашки кураги
  • 1/4 ч. л. кориці
  • 1-2 ст. л. соку лимона
  • 1/3 чашки кокосової стружки.

Що робимо:
1. Ізюм і курагу ненадовго замочити.
2. Терту моркву віджати від соку.
3. Всі інгредієнти відправити в блендер.
4. Зліпити цукерки та відправити в холодильник.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог ділилася рецептом смачних цитрусових ірисок.

До речі, переможниця МастерШеф Яна Балог публікувала рецепт смачної рибки в горіховому паніруванні, яка припала до смаку навіть Ектору Хіменесу-Браво.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецептРецепти