"Он и так умеет?!" Кем оказался "загадочный инопланетянин", озадачивший киевлян

PLAXA - новый украинский артист (фото: пресс-служба певца)

Этот загадочный исполнитель говорит, что он (точнее, его творческое "инопланетное" альтер эго) "еще не до конца понимает земные правила, но очень хочет помочь людям сохранить свою планету и напомнить людям о настоящих ценностях и истинах".

PLAXA - новый украинский артист (фото: пресс-служба певца)

На видео PLAXA бродит по улицам Киева и находит новых друзей, танцует с ними, наблюдает за ними, учится чему-то у них и пытается научить их тому, что знает.

Смотрите клип "Все можливо" онлайн прямо сейчас:

"Все в житті можливо! Все для нас з тобою!" Следует это не забывать", - говорит певец.

PLAXA - новый украинский артист (фото: пресс-служба певца)

Текст песни "Все можливо":

В мене є серце,

Є кохання,

В мене є мрії,

Є життя.

Життя яскраве,

Життя прекрасне,

Життя - це казка:

Ти і я.

І все в житті можливо,

Все в житті прекрасно,

Все в житті чудово,

Все для нас з тобою!

Все в житті можливо,

Все в житті прекрасно,

Все в житті чудово,

Все для нас з тобою!

Це все для нас з тобою!

Це все для нас,

Ми власники свого життя.

Ми маєм серце, маєм крила,

Маєм вибір, маєм час.

Я маю мужність бути собою,

Іти за серцем, до мрії йти.

Я маю мужність людиною бути,

Що світ міняє своїм життям.

В комментариях, к слову, меломаны положительно оценили и трек, и видео:

Прям дуже класна пісня! Цілий день на повторі!

Бачила цього прибульця нещодавно. Такий веселий видався. А тепер виявляється, що він ще й так вміє!

Крутий трек. І відео позитивне!

Любов до оточуючих - це те, чого нам треба сьогодні побільше (звісно, лише не до к*цапів).

Краща пісня останніх кількох тижнів! Крутяк!

PLAXA - новый украинский артист (фото: пресс-служба певца)