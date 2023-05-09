Загадочный инопланетянин. В Киеве заметили странное "создание": что известно (видео)

В Киеве заметили "инопланетянина", разгуливавшего по улицам столицы, обращая на себя внимание окружающих.

Некоторые восприняли этого персонажа за очередного эпатажного блогера. Но кто это был на самом деле?

Что известно об "инопланетянине" в Киеве

В сети распространилось видео, на котором мужчина со странным шлемом на голове разгуливает по городу и рассматривает людей.

Также он посидел на Крещатике возле бездомного, который уже столько всего видел в этой жизни, что совсем не обращает внимания на "инопланетное существо".

это что за покемон? кто видел в Киеве? может, кто-то уже знает? новый тик-токер? городской сумасшедший? блоггер? или все вместе? pic.twitter.com/cJVXw2AkbP — Катя Косач (@KatrusaKosac) May 5, 2023

Чудака видели в разных точках столицы, а также в поле, где он растерянно крутил головой.

Видео с "инопланетным гостем" уже запостили несколько десятков пользователей в Twitter.

Я с утра после 2л пива: pic.twitter.com/FOG5Ej1TBk — базар назара (@bzrnzr) 8 мая, 2023

Народная артистка Украины после хорошего корпоратива! pic.twitter.com/r9KVWpqRtr — Taya Povaly (@TPovaly) May 8, 2023

Учитывая количество событий в Киеве в последнее время, будет совсем не удивительно, если этот персонаж окажется новым героем, например, остросюжетного сериала от Netflix.

Кем был этот "инопланетянин" и зачем он "прилетел" в Украину - пока неизвестно.