Загадковий інопланетянин. У Києві помітили дивне "створіння": що відомо (відео)
У Києві помітили "інопланетянина", який розгулював вулицями столиці, звертаючи на себе увагу оточуючих.
Дехто сприйняв цього персонажа за чергового епатажного блогера. Але хто ж це був насправді?
Що відомо про "інопланетянина" в Києві
У мережі поширилося відео, на якому чоловік з дивним шоломом на голові розгулює містом та роздивляється людей.
Також він посидів на Хрещатику біля безхатька, який вже стільки всього бачив у цьому житті, що геть не зважає на "інопланетну істоту".
це шо за покемон? хто бачив у Києві? може, хтось шось вже знає? новий тік-токер? міський божевільний? блогер? чи все разом? pic.twitter.com/cJVXw2AkbP— Катя Косач (@KatrusaKosac) May 5, 2023
Дивака бачили в різних точках столиці, а також у полі, де він розгублено крутив головою.
Відео з "інопланетним гостем" вже запостили декілька десятків користувачів у Twitter.
Я зранку після 2л пива: pic.twitter.com/FOG5Ej1TBk— базар назара (@bzrnzr) May 8, 2023
Народна артистка України після гарного корпоратіва! pic.twitter.com/r9KVWpqRtr— Taya Povaly (@TPovaly) May 8, 2023
Враховуючи, кількість подій у Києві останнім часом, буде зовсім не дивно, якщо цей персонаж виявиться новим героєм, наприклад, гостросюжетного серіалу від Netflix.
Ким був цей "інопланетянин" і для чого він "прилетів" в Україну - поки що не відомо.
Нагадаємо, не так давно над Києвом та областю люди бачили яскравий спалах, який дехто навіть сприйняв за НЛО.