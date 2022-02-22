Смачні американські млинці на раз-два: суперпростий рецепт від зірки МастерШеф

Панкейки - традиційні американські млинці, які подають на сніданок. Ця страва міцно прижилася в меню жителів США. Чому б не озброїться їх досвідом та не спробувати приготувати американське апетитні ласощі у себе на кухні?
Зірка МастерШеф, шеф-кухар Владислав Міцкевич поділився в Instagram рецептом панкейків з солоною карамеллю.
Для приготування панкейків:
Для приготування карамелі:
Спосіб приготування:
Раніше зірка МастерШеф Лілія Стоянова навчила готувати смачну і просту пасту.
Також ми писали про те, як оригінально і не за призначенням можна використовувати популярні спеції.