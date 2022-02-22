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Смачні американські млинці на раз-два: суперпростий рецепт від зірки МастерШеф

Автор: Ольвія Агаркова

Панкейки - традиційні американські млинці, які подають на сніданок. Ця страва міцно прижилася в меню жителів США. Чому б не озброїться їх досвідом та не спробувати приготувати американське апетитні ласощі у себе на кухні?

Зірка МастерШеф, шеф-кухар Владислав Міцкевич поділився в Instagram рецептом панкейків з солоною карамеллю.

Панкейки з солоною карамеллю

Для приготування панкейків:

  • яйця 4шт
  • цукор 30 г
  • борошно 150 г

Для приготування карамелі:

  • цукор 150г
  • вершкове масло 50 г
  • вершки 100-150 г
  • сіль дрібка

Спосіб приготування:

  • Відокремлюємо білки від жовтків. Вбиваємо білки з 1 ст.л. цукру до твердих піків.
  • Жовтки перетираємо віночком з 1 ст.л. цукру до білого кольору.
  • З'єднуємо білки з жовтками, додаємо 150 г просіяного борошна.
  • Смажимо невеликі млинці-панкейки у великій кількості рослинної олії.
  • 150 грам цукру розтопити на слабкому вогні. Додаємо вершкове масло і вершки за два підходи. Солимо, і карамель готова.
  • Поливаємо панкейки солоною карамеллю і за бажанням прикрашаємо ягодами.

Раніше зірка МастерШеф Лілія Стоянова навчила готувати смачну і просту пасту.

Також ми писали про те, як оригінально і не за призначенням можна використовувати популярні спеції.

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