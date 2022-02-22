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Вкуснейшие американские блинчики на раз-два: суперпростой рецепт от звезды МастерШеф

Автор: Ольвия Агаркова

Панкейки – традиционные американские блинчики, которые подают на завтрак. Это блюдо прочно прижилось в меню жителей США. Почему бы не вооружится их опытом и не попробовать приготовить американское аппетитное лакомство у себя на кухне?

Звезда МастерШеф, шеф-повар Владислав Мицкевич поделился в Instagram рецептом панкейков с соленой карамелью.

Панкейки с соленой карамелью

Для приготовления панкейков:

  • яйца 4шт
  • сахар 30 г
  • мука 150 г

Для приготовления карамели:

  • сахар 150г
  • сливочное масло 50 г
  • сливки 100-150 г
  • соль щепотка

Способ приготовления:

  • Отделаем белки от желтков. Вбиваем белки с 1 ст. л. сахара до твердых пиков.
  • Желтки перетираем венчиком с 1 ст. л. сахара до белого цвета.
  • Соединяем белки с желтками, добавляем 150 г просеянной муки.
  • Жарим небольшие блинчики-панкейки в большом количестве растительного масла.
  • 150 грамм сахара растопить на слабом огне. Добавляем сливочное масло и сливки в два подхода. Солим, и карамель готова.
  • Поливаем панкейки соленой карамелью и по желанию украшаем ягодами.

Ранее звезда МастерШеф Лилия Стоянова научила готовить вкусную и простую пасту.

Также мы писали о том, как оригинально и не по назначению можно использовать популярные специи.

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