Вкуснейшие американские блинчики на раз-два: суперпростой рецепт от звезды МастерШеф

Панкейки – традиционные американские блинчики, которые подают на завтрак. Это блюдо прочно прижилось в меню жителей США. Почему бы не вооружится их опытом и не попробовать приготовить американское аппетитное лакомство у себя на кухне?
Звезда МастерШеф, шеф-повар Владислав Мицкевич поделился в Instagram рецептом панкейков с соленой карамелью.
Для приготовления панкейков:
Для приготовления карамели:
Способ приготовления:
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