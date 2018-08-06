Водорості в Дніпрі: риба гине, а купатися небезпечно для здоров'я

Фото: Цвітіння Дніпра (РБК-Україна)

Вчені б'ють на сполох

Вчені пояснили, чому цвіте Дніпро і як це небезпечно для навколишнього середовища. Про це повідомляє ТСН.

З-за високої температури у водах Дніпра, синьо-зелені водорості, які викликають цвітіння, розмножуються дуже швидко. Як повідомляють експерти, ці водорості являють серйозну небезпеку для водойм і їх мешканців.

Біолог Володимир Червак пояснив, що в цьому році цвітіння Дніпра почалося раніше звичайного, так як вода прогрілася вже в квітні. Він пояснює, що за раннього цвітіння, в річці масово гине риба.

"Коли відбувається гиперцвітіння, вони піднімаються на поверхню і створюють плівку. Відбувається інтенсивний фотосинтез поверхневої води, а в глибинних є дефіцит кисню... Вони використовують кисень для свого дихання особливо вночі і можуть викликати нічні замори риб", - вважає експерт.

Основними причинами вчені називають глобальне потепління на планеті, а також неконтрольоване споживання фосфатних миючих засобів і азотних добрив.

Водорості в першу чергу шкодять рибі, так як багаті білком рослини, коли гинуть, виділяють небезпечні токсини, зокрема ендотоксин, який викликає інтоксикацію риби.

Для людей цей токсин небезпечний тільки у великих дозах. Крім того, в зеленій воді містяться альготоксини – дуже токсичні речовини. Фахівець попереджає, що, якщо купатися в тих місцях, де цих токсинів багато, можуть виникнути серйозні алергічні реакції.

Більшість відвідувачів столичних пляжів намагаються не звертати увагу на водорості і продовжують купатися в такій воді. Вони стверджують, що звикли до щорічного цвітіння Дніпра. Однак, мешканці зізнаються, що купатися в такій воді не дуже приємно.

Раніше для боротьби з водоростями в Дніпро випускали білого товстолобика, якого вирощували в штучних умовах. Товстолобик харчувався синьо-зеленими водоростями, і він щорічно з'їдав до 20% рослин, таким чином рятуючи річку. Але рибу розводити перестали, а кількість викидів у річку катастрофічно зростає.

Вчені б'ють на сполох і кажуть, що боротьбу з водоростями потрібно знову починати і як один з варіантів, вони запропонували збирати рослини для того, щоб робити з них екологічне паливо.

Відео: Цвітіння Дніпра (ТСН)

До речі, раніше ми писали думки експертів на тему цвітіння Дніпра і що вони пропонують для того, щоб вирішити цю проблему.

А також ми повідомляли про те, що у мережі показали сумні наслідки посухи в Криму.

Відео: РБК-Україна