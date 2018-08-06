Водоросли в Днепре: рыба гибнет, а купаться опасно для здоровья

Фото: Цветение Днепра (РБК-Украина)

Ученые бьют тревогу

Ученые объяснили, почему цветет Днепр и как это опасно для окружающей среды. Об этом сообщает ТСН.

Из-за высокой температуры в водах Днепра, сине-зеленые водоросли, которые вызывают цветение, размножаются очень быстро. Как сообщают эксперты, эти водоросли представляют серьезную опасность для водоемов и их обитателей.

Биолог Владимир Червак объяснил, что в этом году цветение Днепра началось раньше обычного, так как вода прогрелась уже в апреле. Он объясняет, что из-за раннего цветения, в реке массово гибнет рыба.

"Когда происходит гиперцветение, они поднимаются на поверхность и создают пленку. Происходит интенсивный фотосинтез поверхностной воды, а в глубинных есть дефицит кислорода... Они используют кислород для своего дыхания особенно ночью и могут вызвать ночные заморы рыб", - считает эксперт.

Основными причинами ученые называют глобальное потепление на планете, а также неконтролируемое потребление фосфатных моющих средств и азотных удобрений.

Водоросли в первую очередь вредят рыбе, так как богатые белком растения, когда погибают, выделяют опасные токсины, в частности эндотоксин, который вызывает интоксикацию рыбы.

Для людей этот токсин опасен только в больших дозах. Кроме того, в зеленой воде содержатся альготоксины – очень токсичные вещества. Специалист предупреждает, что, если купаться в тех местах, где этих токсинов много, могут возникнуть серьезные аллергические реакции.

Большинство посетителей столичных пляжей стараются не обращать внимание на водоросли и продолжают купаться в такой воде. Они утверждают, что привыкли к ежегодному цветению Днепра. Однако, жители признаются, что купаться в такой воде не очень приятно.

Ранее для борьбы с водорослями в Днепр выпускали белого толстолобика, которого выращивали в искусственных условиях. Толстолобик питался сине-зелеными водорослями, и он ежегодно съедал до 20% растений, таким образом спасая реку. Но рыбу разводить перестали, а количество выбросов в реку катастрофически растет.

Ученые бьют тревогу и говорят, что борьбу с водорослями нужно начинать снова и как один из вариантов, они предложили собирать растения для того, чтобы делать из них экологическое топливо.

Видео: Цветение Днепра (ТСН)

Кстати, ранее мы писали мнения экспертов на тему цветения Днепра и что они предлагают для того, чтобы решить эту проблему.

А также мы сообщали о том, что в сети показали печальные последствия засухи в Крыму.

Видео: РБК-Украина