Вислів Мураєва про Сенцова спровокував сутичку в Раді (відео)

Двоє депутатів ледь не побилися

У залі Верховної Ради в четвер, 8 червня, сталася сутичка між народними депутатами Юрієм Березою ("Народний фронт") і Олександром Долженковим ("Опозиційний блок"). Причиною конфлікту стало скандальне висловлювання іншого нардепа Євгена Мураєва про незаконно ув'язненого в Росії режисера Олега Сенцова – політик назвав його "терористом". Про це повідомляє "Укрінформ".

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко висловила свою позицію щодо заяви народного депутата Євгена Мураєва. Перший віце-спікер зажадала від Мураєва вибачень перед Сенцовим і його сім'єю.

Скріншот (телеканал "Прямий")

Геращенко назвала Мураєва депутатом від "Оппоблока". Депутат Долженков висловив обурення, оскільки Мураєв є позафракційним нардепом. Реакція Долженкова не сподобалася Юрію Березі. Між парламентаріями сталася сутичка, однак їх розборонили інші народні обранці.

Відео: Бійка в Раді (YouTube/5 канал)

Раніше повідомлялося, що нардеп відзначився скандальною заявою про Сенцове.

Олег Сенцов. Один у полі воїн (відео: РБК-Україна)