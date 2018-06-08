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Вислів Мураєва про Сенцова спровокував сутичку в Раді (відео)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 14:09
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Двоє депутатів ледь не побилися

У залі Верховної Ради в четвер, 8 червня, сталася сутичка між народними депутатами Юрієм Березою ("Народний фронт") і Олександром Долженковим ("Опозиційний блок"). Причиною конфлікту стало скандальне висловлювання іншого нардепа Євгена Мураєва про незаконно ув'язненого в Росії режисера Олега Сенцова – політик назвав його "терористом". Про це повідомляє "Укрінформ".

Перший заступник голови ВР Ірина Геращенко висловила свою позицію щодо заяви народного депутата Євгена Мураєва. Перший віце-спікер зажадала від Мураєва вибачень перед Сенцовим і його сім'єю.

 

Скріншот (телеканал "Прямий")

Геращенко назвала Мураєва депутатом від "Оппоблока". Депутат Долженков висловив обурення, оскільки Мураєв є позафракційним нардепом. Реакція Долженкова не сподобалася Юрію Березі. Між парламентаріями сталася сутичка, однак їх розборонили інші народні обранці.

Відео: Бійка в Раді (YouTube/5 канал)

Раніше повідомлялося, що нардеп відзначився скандальною заявою про Сенцове.

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Теги: Верховная Рада, депутаты, драка, Олег Сенцов, ВР
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