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Высказывание Мураева о Сенцове спровоцировало потасовку в Раде (видео)

STYLERLIFE        08.06.2018 - 14:09
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Двое депутатов чуть не подрались

В зале Верховной Рады в четверг, 8 июня, произошла стычка между народными депутатами Юрием Березой ("Народный фронт") и Александром Долженковым ("Оппозиционный блок"). Причиной конфликта стало скандальное высказывание другого нардепа Евгения Мураева о незаконно заключенном в России режиссере Олеге Сенцове – политик назвал его "террористом". Об этом сообщает "Укринформ".

Первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко выразила свою позицию относительно заявления народного депутата Евгения Мураева. Первый вице-спикер потребовала от Мураева извинений перед Сенцовим и его семьей.

 

Скриншот (телеканал "Прямий")

Геращенко назвала Мураева депутатом от "Оппоблока". Депутат Долженков выразил возмущение, поскольку Мураев является внефракционным нардепом. Реакция Долженкова не понравилась Юрию Березе. Между парламентариями произошла стычка, однако их разняли другие народные избранники.

Видео: Драка в Раде (YouTube/5 канал)

Ранее сообщалось, что нардеп отличился скандальным заявлением о Сенцове.

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Теги: Верховная Рада, депутаты, драка, Олег Сенцов, ВР
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