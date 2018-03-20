Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"Я тебе поріжу": в мережі розповіли про загрози колекторів відрубати руку дитині

STYLERLIFE        20.03.2018 - 15:24
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Невідомі телефонували матері і намагалися змусити її заплатити

Колектори погрозами намагалися "вибити" борг у киянки. При цьому невідомі відкрито визнали, що займаються здирництвом. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Жінці зателефонували невідомі і почали погрожувати її дитині, якщо вона не виплатить борг свого родича. Постраждала телефонну розмову записала.

"Хлопці, допоможіть! Я боюся за себе і своєї дитини. Колись давно мій дядько взяв кредит. Ми вже давно з ним не спілкуємося, тому навіть не можу дізнатися, чи правда це, чи ні. Виявляється, колектори як-то знайшли мій і дитини номер і загрожують вбивством", – процитували в спільноті жінку.

"По соціальним мережам вони розкидали фото моєї дитини з різними роду пошлостями, сказали, що будуть збирати гроші нібито на лікування і з цих грошей виплатять борг дядька", - додала потерпіла.

(На відео присутня нецензурна лексика)

Відео: Колектори погрожують жінці та її дитині (youtube.com/Kyiv Operativ)

"Я тобі кажу прямо – я зараз займаюся вимаганням і буду вимагати з тебе гроші за твого дядька", - сказав співрозмовник по телефону.

"Нехай готується ця маленька мерзота", - додав він.

Після цього трубку взяв дитина, у якої чоловік почав питати, де він знаходиться зараз. На це хлопчик відповів зловмиснику, мовляв, яка йому різниця.

"Моя різниця в тому, де я тебе поріжу: вдома чи у школі", - сказав зловмисник.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що з'явилися нові подробиці вибуху в київській багатоповерхівці.

За словами очевидців, вибух стався в 18 під'їзді під час конфлікту, в якому були задіяні колектори.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
"У вас є рівно 30 секунд": пенсіонер з "бомбою" погрожував підірвати "Київенерго" "Немає грошей - немає тебе": в Мелітополі старшокласниці погрожували вбивством школярці через 10 грн
Теги: угрозы, коллекторы, вымогательство
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top