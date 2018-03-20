"Я тебе поріжу": в мережі розповіли про загрози колекторів відрубати руку дитині

Невідомі телефонували матері і намагалися змусити її заплатити

Колектори погрозами намагалися "вибити" борг у киянки. При цьому невідомі відкрито визнали, що займаються здирництвом. Про це повідомили на сторінці "Київ Оперативний" Facebook.

Жінці зателефонували невідомі і почали погрожувати її дитині, якщо вона не виплатить борг свого родича. Постраждала телефонну розмову записала.

"Хлопці, допоможіть! Я боюся за себе і своєї дитини. Колись давно мій дядько взяв кредит. Ми вже давно з ним не спілкуємося, тому навіть не можу дізнатися, чи правда це, чи ні. Виявляється, колектори як-то знайшли мій і дитини номер і загрожують вбивством", – процитували в спільноті жінку.

"По соціальним мережам вони розкидали фото моєї дитини з різними роду пошлостями, сказали, що будуть збирати гроші нібито на лікування і з цих грошей виплатять борг дядька", - додала потерпіла.

(На відео присутня нецензурна лексика)

Відео: Колектори погрожують жінці та її дитині (youtube.com/Kyiv Operativ)

"Я тобі кажу прямо – я зараз займаюся вимаганням і буду вимагати з тебе гроші за твого дядька", - сказав співрозмовник по телефону.

"Нехай готується ця маленька мерзота", - додав він.

Після цього трубку взяв дитина, у якої чоловік почав питати, де він знаходиться зараз. На це хлопчик відповів зловмиснику, мовляв, яка йому різниця.

"Моя різниця в тому, де я тебе поріжу: вдома чи у школі", - сказав зловмисник.

Скріншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що з'явилися нові подробиці вибуху в київській багатоповерхівці.

За словами очевидців, вибух стався в 18 під'їзді під час конфлікту, в якому були задіяні колектори.