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"Я тебя порежу": в сети рассказали об угрозах коллекторов отрубить руку ребенку

STYLERLIFE        20.03.2018 - 15:24
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Неизвестные звонили матери и пытались заставить ее заплатить

Коллекторы угрозами пытались "выбить" долг у киевлянки. При этом неизвестные открыто признали, что занимаются вымогательством. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Женщине позвонили неизвестные и начали угрожать ее ребенку, если она не выплатит долг своего родственника. Пострадавшая записала телефонный разговор.

"Ребята, помогите! Я боюсь за себя и своего ребенка. Когда-то давно мой дядя взял кредит. Мы уже давно с ним не общаемся, поэтому даже не могу узнать, правда это или нет. Оказывается, коллекторы как-то нашли мой и ребенка номер и угрожают убийством", – процитировали в сообществе женщину.

"По социальным сетям они разбросали фото моего ребенка с разными рода пошлостями, сказали, что будут собирать деньги якобы на лечение и из этих денег выплатят долг дяди", - добавила пострадавшая.

(На видео присутствует нецензурная лексика)

Видео: Коллекторы угрожают женщине и ее ребенку (youtube.com/Kyiv Operativ)

"Я тебе говорю напрямую – я сейчас занимаюсь вымогательством и буду требовать с тебя деньги за твоего дядю", - сказал собеседник по телефону.

"Пускай готовится эта маленькая мразь", - добавил он.

После этого трубку взял ребенок, у которого мужчина начал спрашивать, где он находится сейчас. На это мальчик ответил злоумышленнику, мол, какая ему разница.

"Моя разница в том, где я тебя порежу: дома или в школе", - сказал злоумышленник.

Скриншот поста (facebook.com/KyivOperativ)

Напомним, что появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке.

По словам очевидцев, взрыв произошел в 18 подъезде во время конфликта, в котором были задействованы коллекторы.

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Теги: угрозы, коллекторы, вымогательство
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