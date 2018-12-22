"Забули Louis Vuitton домалювати": в мережі яскраво висміяли істерику УПЦ МП

Фото: Священик (ugcc.ua)

Священик одягнув поверх військової форми рясу

Українцям в мережі вирішили показати оригінальну карикатуру, присвячену реакції Московського патріархату на надання Томосу українській церкві. Відповідне фото опублікував блогер "Фашик Донецький" на своїй сторінці в Twitter.

"Крута робота українського карикатуриста Петренка", - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на самому знімку можна помітити російського священика, який тримає хрест як автомат. При цьому з-під ряси у нього видно військовий "піксель". Це стало причиною їдких насмішок з боку користувачів.

Скріншот карикатури (twitter.com/FashDonetsk)

"Забули Louis Vuitton домалювати", - сказав користувач Ярик Ягр.

"Секта РПЦ – це КДБ/ФСБ", - підкреслив юзер В'ячеслав Волошан.

"Сильно", - уточнив користувач "Нерадужный Столичник".

Скріншот коментарів (twitter.com/FashDonetsk)

Нагадаємо, що у мережі викрили черговий фейк росЗМІ. Російські журналісти в річницю Евромайдана показали в передачі "Першого каналу" чоловіка, який нібито живе в бідності в Україні. На своєму сайті відомий блогер Ілля Варламов розповів, що учасник передачі насправді мешканець Білорусі і до Евромайдану відношення не має.

Раніше ми писали про те, що у Словаччині поширився фейк про Україну. зокрема мова йде про картинку, на якій зображена незрозуміла карта України. В словацької поліції зазначають, що секретар ООН Пан Гі Мун ще в 1991 році просив про реєстрацію кордонів в Україні. І оскільки її не було, отже України не існує.

А також розповідали про те, що на росТБ зганьбилися через Україну. Під час ефіру ведуча Ольга Скабєєва чомусь "офіційно" видалила з наших магазинів сіль, що випливає з опублікованого відео.