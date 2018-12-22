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"Забыли Louis Vuitton дорисовать": в сети ярко высмеяли истерику УПЦ МП

STYLERЖизнь    22.12.2018 - 15:35
"Забыли Louis Vuitton дорисовать": в сети ярко высмеяли истерику УПЦ МП
Фото: Священник (ugcc.ua)

Священник надел поверх военной формы рясу

Украинцам в сети решили показать оригинальную карикатуру, посвященную реакции Московского патриархата на предоставление Томоса украинской церкви. Соответствующее фото опубликовал блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"Крутая работа украинского карикатуриста Петренко", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на самом снимке можно заметить российского священника, который держит крест как автомат. При этом из-под рясы у него видно военный "пиксель". Это стало причиной едких насмешек со стороны пользователей.

&quot;Забыли Louis Vuitton дорисовать&quot;: в сети ярко высмеяли истерику УПЦ МП

Скриншот карикатуры (twitter.com/FashDonetsk)

"Забыли Louis Vuitton дорисовать", - сказал пользователь Ярик Ягр.

"Секта РПЦ – это КГБ/ФСБ", - подчеркнул юзер Вячеслав Волошан.

"Сильно", - уточнил пользователь "Нерадужный Столичник".

&quot;Забыли Louis Vuitton дорисовать&quot;: в сети ярко высмеяли истерику УПЦ МП

Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)

Напомним, что в сети разоблачили очередной фейк росСМИ. Российские журналисты в годовщину Евромайдана показали в передаче "Первого канала" мужчину, который якобы живет в нищете в Украине. На своем сайте известный блогер Илья Варламов рассказал, что участник передачи на самом деле житель Беларуси и к Евромайдану отношения не имеет.

Ранее мы писали о том, что в Словакии распространился фейк про Украину. В частности речь идет о картинке, на которой изображена непонятная карта Украины. В словацкой полиции отмечают, что секретарь ООН Пан Ги Мун еще в 1991 году просил о регистрации границ в Украине. И поскольку ее не было, значит Украины не существует.

А также рассказывали о том, что на росТВ опозорились из-за Украины. Во время эфира ведущая Ольга Скабеева почему-то "официально" удалила из наших магазинов соль, что следует из опубликованного видео.

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