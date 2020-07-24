Зажарить і заллє: Україну скоро чекає різка зміна погоди

Погода в Україні (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні, за прогнозом синоптиків, зміниться в найближчі дні

Погода в Україні скоро сильно зміниться з приходом спекотної посушливої погоди, а високі "градуси" до +30-ти доберуться навіть до західних областей. Але до цього часу по країні буде гуляти грозовий атмосферний фронт часом з сильними дощами. Втім, від нього страждати в основному буде знову-таки Захід.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, дуже спекотна і суха погода накриє всю країну в середині наступного тижня, попередньо - в середу, 29 липня. Втім, для Центру, Сходу, а особливо Півдня високу температуру синоптики прогнозують протягом найближчих п'яти днів.

Що стосується суботи, 25 липня, дощі і грози можливі на Заході та Півночі, а Закарпатська область постраждає від сильної зливи. На Заході в цей день буде помірно тепло +22+27, на Півночі, в Центрі та на Сході +24+29, а на Півдні +29+33.

У Києві субота буде майже спекотною - від +26 до +28, а дощ і гроза більш вірогідні до вечора.

У неділю, 26 липня, опади захоплять Захід і Північ (до Сумської області), у Києві в цей день збільшиться ймовірність локальних гроз з дощами. Температура повітря підвищиться по всій країні на 2-3 градуси, досягнувши +35 на Півдні.

Погода в Україні на вихідних 25 і 26 липня (фото: meteo.gov.ua/)

Аналогічною буде синоптична ситуація і в понеділок, 27 липня. Дощі на Півночі і Заході, температура +24+27 в західних областях, +27+31 - у північних, +30+33 - східних і центральних і +30+35 - у південних.

28 липня грозові дощі очікуються лише на Півночі, а температура знизиться, але дуже незначно.

А ось в середу, 29 липня, по всій країні очікується сонячна, суха і спекотна погода. На Заході і Півночі +27+30, в Центрі, на Сході та Півдні +30+34 градуси.

Погода в Україні з 27 по 29 липня (фото: meteo.gov.ua/)

Раніше синоптик Наталка Діденко також попередила, що в Україні підвищиться температура, а на Заході можливі сильні зливи.

Зазначимо, що метеорологи вважають, що українцям пора звикати до кліматичних змін. Адже вже зараз такі явища, як смерчі, тривала посуха і потужні урагани стають буденними.