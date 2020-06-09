Ми там не жили: Зеленський розповів, як ставиться до Бандери

Володимир Зеленський прямо не відповів на запитання про своє ставлення до Степана Бандери. При цьому президент України зазначив, що Бандера - неоднозначна особистість.

Зеленський заявив, що не може обговорювати особистість Бенадери, оскільки він не жив у тому часі. Про це глава держави розповів в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Він також підкреслив, що у нього не може бути просто особистого ставлення до тих подій, про які ми знаємо з книг.

"Ми там не жили. Не може бути просто особистого ставлення", - зазначив він.

При цьому Зеленський зазначив, що всі люди, які захищали незалежність України – герої.

"Я так думаю, що всі люди, які захищали незалежність України, - є її синами, є дійсно героями. У нас від героя до ворога - один крок. Ви ж розумієте ставлення до історії Степана Бандери (на сході країни, - ред.). Немає однозначності. Не треба, мені здається, провокувати українське суспільство і відповідати на ті питання, на які повинен відповісти час", – заявив президент.

Варто зазначити, що Зеленський зізнався, що ледь не загинув в авіакатастрофі. При цьому це був не один, а два випадки в його житті. Крім того, один раз літак вже падав. Після цього йому психологічно важко було в інший раз заходити в літак.

Також він згадав про випадок в літаку, коли летів в Грецію. Тоді авіасудно не могло приземлитися через сильний бічний вітер. Пілот заходив на посадку десь чотири рази.

Нагадаємо, Зеленський пояснив жарт про Україну і повію. При цьому він запевнив, що ніколи не хотів нікого образити і не називав Україну повією. Люди просто не зрозуміли гумор. Він також підкреслив, що жарт був зовсім про інше.