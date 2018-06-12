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Чоловік упіймав рибу-мутанта з головою голуба (відео)

STYLERТварини        12.06.2018 - 22:34
Фото: pixabay.com/HoliHo
Фото: pixabay.com/HoliHo

Рибак пожалів дивну істоту і відпустив

У Китаї в місті Гуйан рибалка зловив дивну рибу з головою голуба. Незвичайний улов чоловік зняв на відео. Про це повідомляє The Mirror.

Рибу-мутанта почали фотографувати очевидці. У виданні припустили, що чоловік зловив Білого амура - прісноводну рибу, яка водиться в Азії та Північній Америці.

Китаєць пожалів спійману рибу-мутанта і випустив її назад у річку.

Відео: Рибак в Китаї зловив рибу-мутанта (YouTube/mahathe hasan)

До речі, у Таїланді на пляж винесло дивного "мутанта".

Істота була брудно-рожевого кольору з прозорим тілом, за формою нагадує морський огірок. Швидше за все, її викинуло на берег хвилею. За формою невідомий організм нагадував морський огірок.

Чоловік спробував віднести істоту назад у воду, але потрапивши у воду, вона знову повернулася на берег, де намагалася дихати.

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Теги: тварини, рыбак, рыбалка
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