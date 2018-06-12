Мужчина поймал рыбу-мутанта с головой голубя (видео)

Рыбак пожалел странное существо и отпустил

В Китае в городе Гуйан рыбак поймал странную рыбу с головой голубя. Необычный улов мужчина снял на видео. Об этом сообщает The Mirror.

Рыбу-мутанта начали фотографировать очевидцы. В издании предположили, что мужчина поймал Белого амура - пресноводную рыбу, которая водится в Азии и Северной Америке.

Китаец пожалел пойманную рыбу-мутанта и выпустил ее обратно в реку.

Видео: Рыбак в Китае поймал рыбу-мутанта (YouTube/mahathe hasan)

Кстати, в Таиланде на пляж вынесло странного "мутанта".

Существо было грязно-розового цвета с прозрачным телом, по форме напоминающее морской огурец. Скорее всего, его выбросило на берег волной. По форме неизвестный организм напоминал морской огурец.

Мужчина попытался отнести существо обратно в воду, но оно начало извиваться, а попав в воду, снова вернулось на берег, где пыталось дышать.

Ученых шокировали результаты исследования в Черном море (видео: STYLER.rbc.ua)