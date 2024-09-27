Топ-5 самых опасных животных на планете

В мире существует множество животных, но некоторые из них могут быть опасны для человека. Самые опасные животные поражают не только своей силой, но и ядовитостью, способные нанести серьезный вред за мгновение.

Черная мамба

Черные мамбы (Dendroaspis polylepis) - самые длинные ядовитые змеи Африки, которые могут произрастать до 2,5 метров. Они также относятся к самым быстрым змеям в мире, достигая скорости до 20 км/ч, согласно данным National Geographic.

Укус черной мамбы почти всегда смертелен, если не оказать своевременной помощи. Каждый из ее зубов содержит от 12 до 20 капель яда, а для того чтобы убить человека, достаточно всего двух капель, как отмечает судебный патологоанатом из Университета Претории Райан Блюменталь.

Муравей пуля

Муравей пуля (Paraponera clavata) известен одним из самых болезненных укусов среди всех насекомых. Боль от ее укуса часто сравнивают с выстрелом шара, и он может занять до 24 часов.

Эти муравьи, длиной всего 2 см, имеют мощное жало, впрыскивающее токсин. Этот яд влияет на нервные клетки, отвечающие за восприятие боли, вызывая паралич в месте укуса. Хотя их токсин смертелен для мелких существ, для человека укус не несет угрозы жизни, хотя и чрезвычайно болезнен.

Комодский дракон

Комодский дракон (Varanus komodoensis) - самая большая ящерица в мире, которая может достигать до 3 метров в длину. Эти хищники имеют большие зубы с зазубринами, помогающими им рвать добычу, а также слюну, полную бактерий.

Кроме того, они используют яд, который вырабатывается железами в их нижних челюстях. Этот яд вызывает шок и препятствует свертыванию крови, постепенно убивает жертву, позволяя драконам спокойно наслаждаться добычей.

Комодские драконы являются родственниками мегалании (Varanus priscus) - огромной вымершей ящерицы, которая могла достигать до 7 метров в длину, являясь величайшим ядовитым хищником в истории.

Бразильские странствующие пауки

Бразильские странствующие пауки - одни из самых ядовитых в мире. Их ядовитый коктейль токсинов поражает нервно-мышечную систему. У людей после укуса возникает сильная боль, усиленное потоотделение и ощущение муравьев на коже. Через 30 минут могут появиться такие симптомы, как судороги, размытость зрения, нерегулярный пульс, пониженная температура тела, а также другие неприятные признаки, включая длительные болезненные эрекции.

Хотя яд пауков очень опасен, смертельные случаи встречаются редко. С 1903 года в Бразилии было зафиксировано только 15 смертей от укусов этих пауков.

Королевские кобры

Королевские кобры (Ophiophagus hannah) - самые длинные ядовитые змеи в мире, которые могут достигать до 5,5 метров в длину. Когда кобра чувствует угрозу, она поднимает голову и расправляет кожу вокруг нее, показывая свой величественный вид. Хотя яд не является самым сильным среди змей, кобра может ввести значительное количество яда за один укус и часто наносит несколько укусов во время нападения.

Один укус может убить человека за 15 минут, как отмечает молекулярный биолог из Университета Мэриленда Шон Б. Кэрролл в своей статье для The New York Times.