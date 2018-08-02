Член угруповання: в Лондоні зарізали популярного репера (фото)

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Хлопець був убитий на вулиці

В Лондоні було скоєно смертельний напад на 23-річного британського репера, який виступав під псевдонімом Incognito. Про це повідомляє mirror.co.uk.

За даними видання, на виконавця і двох його приятелів на Уорхам-стріт (на південно-сході міста) напали зловмисники з ножами.

За інформацією правоохоронців, Incognito загинув на місці злочину, а двоє інших хлопців були госпіталізовані.

Співробітники правоохоронних органів затримали двох підозрюваних. Зловмисники перебувають під вартою.

Фото: Incognito (twipu.com)

Incognito був членом групи Moscow17, учасники якої випускали треки "Moscow March", "Russian" і "We're Russians". Існує припущення, що група пов'язана з кримінальними угрупованнями.

Інший член групи - 17-річний Райем Ейнсуорт Бартон був убитий на цій же вулиці в травні.

Фото: Два репера (TimWestwood/Twitter)

Відео: Incognito - Blessed (YouTube/Mixtape Madness)

Варто відзначити, що за останній час за дивних обставин загинули кілька молодих реперів з Великобританії та США.

Нещодавно тіло іншого зниклого британського репера виявили в Бразилії. Хлопцеві було 22 роки. Він зник 13 квітня.

Нагадаємо, у США затриманий ще один підозрюваний у вбивстві популярного 20-річного репера XXXTentacion, який помер від вогнепального поранення 18 червня.

Раніше у США застрелили ще одного відомого репера - 21-річного Jimmy Wopo. Він був убитий 18 червня.

Також повідомлялося, що 1 липня стало відомо про трагічну загибель відомого канадського репера Smoke Dawg в одному з нічних клубів Торонто.

До речі, названий вбивця культового американського репера Тупака Шакура. Варто відзначити, що він був убитий в 1996 році.

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