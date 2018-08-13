Екс-чоловік Анни Сєдокової знову став батьком

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Після розлучення зі співачкою він намагається тримати особисте життя "під замком"

Колишній чоловік відомої української співачки, екс-учасниці групи "ВІА Гра" Анни Сєдокової бізнесмен Максим Чернявський знову став батьком. Про це пише starhit.ru.

Нова обраниця Чернявського, 27-річна модель Дар'я Сидорова народила йому доньку. Журналісти дізналися, що молодих людей познайомила Анастасія Решетова, яка була суперницею Сидорової у конкурсі "Міс Росія-2014".

Після розлучення зі співачкою Максим Чернявський намагається тримати особисте життя від сторонніх очей. Поки невідомо навіть, як новоспечені батьки назвали дівчинку.

Як відомо, у Седокой з Чернявським продовжується тривалий судовий розгляд за право опіки над дочкою Монікою.

Екс-чоловік, за словами Анни, не давав їй навіть бачитись з донькою, а якщо побачення і траплялися, то вони були короткими і в присутності сторонньої людини.

У свою чергу, сім'я Чернявського звинувачувала Сєдокову у безвідповідальності.

За словами бабусі Максима Марини Чернявської, співачка хотіла забрати дочку для зйомок "Навколо світу під час декрету", але дівчинка була записана в школу Лос-Анджелеса, де за законами країни, невідвідування школи є караним. Тому Максим Чернявський відвіз Моніку додому і отримав через суд визначення місця проживання Мони в Лос-Анджелесі. Почався судовий розгляд, яке тривало досить довго, але тепер колишнє подружжя нарешті дійшли до компромісу.

Нещодавно стало відомо, що Анна Седокова змогла домовитися з Максимом Чернявським про спільну опіку над їхньою дочкою Монікою. Об це заявила екс-свекруха зірки Чернявська Марина.

Нещодавно ми писали про те, що екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Седокова не змогла потрапити на поїзд з Києва до Москви. Пізніше вона призналась, що ніколи не стане домогосподаркою.

Також Styler повідомляв про те, що ще одна відома артистка Світлана Лобода поділилася несподіваним рішенням з приводу своєї кар'єри.

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