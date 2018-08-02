"Це був поклик душі": Тіна Кароль розповіла про створення свого нашумілого хіта

Фото: Тіна Кароль (facebook.com/tina.karol)

Артистка не очікувала, що пісня стане такою популярною

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка виступить на святковому шоу "З Днем народження, Україно!" 24 серпня, відкрила секрет створення своєї найпопулярнішої пісні. Про це вона розповіла за лаштунками шоу каналу "Україна".

Тіна Кароль повідомила, що пісня "Україна – це ти" була написана в невеликій студії в її заміському будинку.

"Я називаю це приміщення "музичним підвальчиком". Просто була така кімнатка під кухнею, з якої я не знала, що зробити. Загалом, вирішила обладнати там маленьку студію для себе. Одного разу якось вночі, коли в нашій країні відбувалися всі ці непрості події, ми там сіли – дуже хотілося передати свою любов і вдячність нашій Україні. Знаєте, я не люблю розкидуватися пафосними фразами і багато говорити. Я вмію співати, вмію писати пісні. І це був такий поклик душі, не прислухатися до якого було просто неможливо. У мене були ідеї з приводу слів, я написала музику", - зізналася артистка.

Вона зазначила, що хотіла передати в цій композиції всю ДНК української нації.

"Потім звернулася до автора слів Миколи Бровченка – мені хотілося передати, з чого складається Україна і українець, з яких частин складається наша ДНК. Так народилася пісня "Україна – це ти". Це було – як іскра, можливо, тому композиція і стала такою популярною", – розповіла Кароль.

Фото: Тіна Кароль з дітьми (Канал "Україна")

Співачка зізналася, що не очікувала, що пісня стане настільки популярною і потрапить до книги для першокласників.

"Все, що далі відбувалося з цією композицією і флешмоби, і перший дзвоник, і останній – це все ініціатива людей. Я хочу подякувати кожному, хто полюбив цю мелодику і ці слова. Вони були написані з щирою любов'ю і самовіддачею, з величезним бажанням підкреслити наш вибір і показати, хто ми", – розповіла зірка.

У грандіозному святковому шоу "З Днем народження, Україно!", яке канал "Україна" покаже 24 серпня, поп-діва Тіна Кароль виконає свій хіт "Україна – це ти", а також попурі відомих українських пісень.

Крім Кароль, у святковому шоу "З Днем народження, Україно!" взяли участь популярні українські артисти – Тіна Кароль, Олег Вінник, THE HARDKISS, Оля Полякова, MONATIK, Макс Барських, TAYANNA, ALEKSEEV, Alyosha, Сергій Бабкін, групи "Неангели" та "ТІК", TARABAROVA, Ніна Матвієнко, "Антитіла", Freedom-jazz, KADNAY.

Режисером стала Олена Коляденко, а ведучими – зірки каналу "Україна" Лілія Ребрик, Олександр Скічко, Олексій Суханов та Альона Вінницька.

Телевізійну версію концерту можна буде побачити на каналі "Україна" 24 серпня у рамках святкового ефіру до Дня незалежності України.

До речі, раніше Тіна Кароль зізналася у своїх слабкостях.

Нагадаємо, ми писали про те, що Тіна Кароль в елегантному вбранні підкорила фанатів.

Відео: РБК-Україна