"І знову в Росії": Ані Лорак вперше після зради чоловіка анонсувала новий концерт

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Як відомо, співачка постійно гастролює в країні-агресора

Опальна українська співачка Ані Лорак (Кароліна Куйок), яка виступає в РФ, після чутків про зраду чоловіка, Мурата Налчаджіоглу, знову вийде на сцену. Новий концерт співачка анонсувала на своїй сторінці в Іnstagram.

"До зустрічі!" - підписала Ані Лорак нове фото у себе на сторінці.

Скріншот поста (instagram.com/anilorak)

Лорак виступить у російському Геленджику. Як відомо, співачка постійно гастролює в країні-агресора.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Користувачі соцмережі побажали зірці всього всього найкращого.

"Замість того, щоб показати іншим жінкам своїм прикладом, як потрібно не втрачати гідність і честь, Кароліна своїм мовчанням пропагує згубний для жінок поведінка терпіння і жертви, дозволяючи втоптувати себе в бруд і терпіти це приниження. Diva - це жінка, яка себе не поважає. Не здивуюся, якщо виявиться, що Мурат піднімає руку, а вона все це терпить. Загалом, Кароліна несе в маси, як завжди образ жінки, себе не поважає", - пишуть фанати співачки.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

"Я думаю і Мурату вона змінювала ... Він їй з самого початку зраджував і не ховався ніколи! Ми з сестрою багато разів бачили, як він запалює з дівками. Всі бачили! І зняти це на відео ніколи не представляло праці! Відео зняли за її наводкою! Вона, мабуть, просто вирішила закінчити вже цей фарс", - вважають юзери.

Скріншот коментарів (instagram.com/anilorak)

Раніше повідомлялося, що чоловік Лорак Мурат неодноразово зраджує своїй дружині.

У мережі з'явилися деякі подробиці про дівчину Яну Бєляєву, яку помітили в компанії Мурата. Стало відомо, що Бєляєва закінчила Академію адвокатури України, а зараз займається бізнесом у сфері продажів, а саме – продажем одягу і взуття в соціальній мережі Instagram.

Також ми розповідали, що після зради чоловіка Ані Лорак раптово зникла з соцмереж.

Diva Ані Лорак