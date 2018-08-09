"И снова в России": Ани Лорак впервые после измены мужа анонсировала новый концерт

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Как известно, певица постоянно гастролирует в стране-агрессоре

Опальная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек), которая выступает в РФ, после слухов об измене мужа, Мурата Налчаджиоглу, снова выйдет на сцену. Новый концерт певица анонсировала на своей странице в Іnstagram.

"До встречи!" - подписала Ани Лорак новое фото у себя на страничке.

Скриншот поста (instagram.com/anilorak)

Лорак выступит в российском Геленджике. Как известно, певица постоянно гастролирует в стране-агрессоре.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Пользователи соцсети пожелали звезде всего самого наилучшего.

"Вместо того, чтобы показать другим женщинам своим примером, как нужно не терять достоинство и честь, Каролина своим молчанием пропагандирует губительное для женщин поведение терпения и жертвы, позволяя втаптывать себя в грязь и терпеть это унижение. Diva - это женщина, которая себя не уважает. Не удивлюсь, если окажется, что Мурат поднимает руку, а она все это терпит. В общем, Каролина несет в массы, как всегда образ женщины, себя не уважающей", - пишут фанаты певицы.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

"Я думаю и Мурату она изменяла ... Он ей с самого начала изменял и не прятался никогда! Мы с сестрой много раз видели, как он зажигает с девками. Все видели! И снять это на видео никогда не представляло труда! Видео сняли по ее наводке! Она видимо просто решила закончить уже этот фарс", - считают юзеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)

Ранее сообщалось, что муж Лорак Мурат неоднократно изменяет своей супруге.

В сети появились некоторые подробности о девушке Яне Беляевой, которую заметили в компании Мурата. Стало известно, что Беляева окончила Академию адвокатуры Украины, а сейчас занимается бизнесом в сфере продаж, а именно – продажей одежды и обуви в социальной сети Instagram.

Также мы рассказывали, что после измены супруга Ани Лорак внезапно пропала из соцсетей.

Diva Ани Лорак