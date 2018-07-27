Іменні стікери Тіни Кароль з'явилися у VIBER

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tinakaroll)

У додатку вперше з'явилися безкоштовні стікери української зірки

Компанія Viber випустила іменні стікери співачки і зіркового тренера шоу "Голос країни" Тіни Кароль. Вихід стікерпака приурочений до Дня народження фан-клубу співачки "ФанТіна", якому 27 липня виповнюється 13 років.

Стікери виконані у фірмовій стилістиці Viber, а розробкою їх дизайну займалася міжнародна діджитал компанія Havas.

Стікерпак створений за мотивами знаменитих хітів Тіни Кароль, які стали важливими меседжами у житті мільйонів шанувальників і меломанів:"Сдаться ты всегда успеешь", "Жизнь продолжается", "Мужчина моей мечты", "Ты отпусти сердце его", "Все во мне - о тебе і багато інших.

Viber-стікери з Тіною Кароль

Всі користувачі, які скачають стікерпак, також автоматично стануть учасниками спільноти Тіни Кароль в Viber, де зможуть дізнаватися про ексклюзивні новини про життя і творчість поп-діви. Стікери Тіни Кароль можуть безкоштовно завантажити всі користувачі Viber в Україні, Росії, Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизії, Молдавії, Таджикистані, Туркменії та Узбекистані.

Завантажити стікери Тіни Кароль можна тут.

Співпрацю компанії Viber з Тіною Кароль на цьому не обмежується, і незабаром всім користувачам популярного месенджера буде доступний спеціальний чат-бот. За допомогою бота користувачі першими дізнаватимуться актуальну інформацію з життя співачки в будь-який зручний час. Користувачі зможу отримувати відповіді на питання про розклад виступів Тіни і навіть купити квиток онлайн; переглянути кращі фотосесії для глянцевих видань; фанати зможуть переглядати музичні кліпи в любомом додатку; стати членами фан-клубу "ФанТіна" і обговорювати останні новини з однодумцями.

Нагадаємо, STYLER писав, що Тіна Кароль розповіла про місце жінки в сучасному суспільстві. Співачка наголосила, що жінки сьогодні стали більш активні - і в цьому немає нічого поганого. Більш того, Кароль намагається виховувати у сина повагу до жінок.

Також відзначимо, що раніше Тіна Кароль з'явилася на публіці в дуже сміливий і незвичайний по крою сукні, чим викликала неоднозначну реакцію мережі.

Тіна Кароль: цікаві факти