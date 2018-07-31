Каменських розповіла про "спортивну" мотивацію і поділилася дієтичним рецептом улюбленого салату

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка зазначила, що в основному снідає вівсянкою і яєчними білками

Поп-співачка Настя Каменських зізналася, що вона звичайна дівчина, тому також, як і всі інші, іноді дозволяє собі слабкості. При цьому співачка знає, що за будь-якою слабкістю буде слідувати подвійне зусилля. І тут вже важливо поставити перед собою чітку мету. Про це Каменських розповіла в ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

Нагадаємо, що пару років тому Настя Каменських приємно здивувала своїх шанувальників, схуднувши на 20 км. В своїх попередніх інтерв'ю співачка неодноразово говорила, що схильна до повноти. Але на даний момент їй вдається підтримувати себе у відмінній формі.

"Найголовніше в цій справі, як в принципі і в будь-якій іншій, — чітко бачити мету і усвідомлювати, що рухаєшся до неї кожен день. Я звичайна дівчина, і теж іноді дозволяю собі слабкості, але я розумію, що слабкість сьогодні буде означати подвоєні зусилля завтра. Головне, що у мене є надихаюча мета", — пояснила Каменських.

Також українська співачка повідомила, що займається з тренером, який розробив для неї не тільки схему вправ, але і режим харчування з урахуванням її способу життя і особливостей організму.

"Мій раціон — це в середньому вівсянка на сніданок, яєчний білок, біла або червона риба на грилі, м'ясо індички або курки. Їм багато овочів, свіжих обов'язково. Відмовитися довелося скоріше не від якихось продуктів, а від нездорового їх вживання", — розповідає Настя.

Спортивна Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

До речі, не так давно Настя в черговий раз блиснула апетитними формами, поділившись відвертим фото в купальнику. Шанувальники навіть відзначили, що Каменських — це "українська Кім Кардашьян".

Крім того, Каменських поділилася дуже простим і доступним рецептом дієтичного салату — свого улюбленого.

"Беремо огірки, руколу і перець, заправляємо соєвим соусом і оливковою олією", — лаконічно розповіла співачка.

При цьому співачка підкреслила, що у свій час у неї не було ніякого особливо "осяяння", після якого вона вирішила терміново щось змінювати у своїй зовнішності.

"Ніякого особливого "яблука Ньютона" у мене не було. Просто, мабуть, дозріла до моменту, щоб переосмислити себе, захотіти кардинальних змін у житті", - підсумувала Настя.

Нагадаємо, раніше Каменських щиро висловилася про свою патріотичну позицію і зізналася в любові до Україні. Більше того, співачка впевнена, що кожен повинен займатися своєю справою і з допомогою цього підтримувати економіку своєї країни.

Більш того, Каменських відповіла на питання, чи хоче вона найближчим часом піти в політику.

Біографія Насті Каменських та цікаві факти про неї (відео: STYLER.rbc.ua)