"Люблю, поважаю і цілу": Кіркоров поцілував Лободу і зробив незвичайну заяву (відео)

Фото: Світлана Лобода (instagram.com-lobodaofficial)

Філіп Бедросович встав на захист молодої мами Світлани Лободи

Філіп Кіркоров, який нещодавно випустив новий хіт, разом зі Світланою Лободою зробили незвичайну заяву. Вони на камеру звернулися до фанатів та хейтерій артистки з заявою про пріоритети артистки і засудження з боку інших. Відповідне відео було опубліковано на сторінці Лободи Instagram.

"Всім хто пише, говорить, думає і не думаю,обмовляє заявляю: ніколи нічого про цю жінку, про цю співачку, актрису, поганого в думках навіть не майте. Надовго у Світлани зараз пріоритети сцени над пріоритетами сім'ї?! Чи надовго?.. А ви вороги і друзі думайте в міру своєї зіпсованості, в міру того, що ви бачите і чуєте. Як я про неї можу сказати щось погане? Люблю, цілую, обіймаю", – заявив співак на камеру.

Швидше за все Філіп Бедросович висловився щодо нещодавнього інтерв'ю з Аллою Пугачовою, яка прокоментувала успіх Лободи.

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial) 17 Сер 2018 р. о 9:09 PDT

Відео: (instagram.com/lobodaofficial)

"За нашу дружбу Філіп Бедросович, love you", — підписала опубліковане відео співачка.

Нагадаємо, що відомий актор виплеснув Кіркорову напій прямо в обличчя.

Популярний російський артист Філіп Кіркоров неоднозначно відреагував на пост української співачки Світлани Лободи, яка часто дає концерти в Росії. Він прокоментував публікацію співачки про Алли Пугачової, яку вона зробила на своїй сторінці в Instagram.

Раніше в мережі показали, як Ані Лорак розважалася з чоловіками на фестивалі, а нещодавно вона станцювала на вечірці з Кіркоровим і Басковим.

Відео: (video.rbc.ua)