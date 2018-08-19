"Підписали важливий документ": Білик і Коляденко заінтригували фанатів (фото)

Ілюстративне фото (колаж: Styler)

Пост вже встиг підкорити мережа

Відома українська співачка Ірина Білик заінтригувала фанатів підписаним "важливим документом" з шоуменом Дмитром Коляденко. Відповідний пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

"А ну вгадайте, який важливий документ ми підписали з Дімою Коляденком?", - сказала вона.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку можна помітити Білик і самого Коляденка, які тримають в руках якийсь документ. Ця інтрига стала причиною бурхливої реакції з боку фанатів співачки.

Білик і Коляденко підписали важливий документ" (instagram.com/bilyk_iryna)

"Договір про пісню або дует. Або ви Дмитру написали", - сказав користувач Андрій Блінов.

"Може, хрестили кого-то?", - підкреслив юзер Діма Sky.

"Думаю, що священик дав розлучення, якщо вінчалися", - сказала користувач Катерина Заграенко.

"Партнери по бізнесу або склали контракт, напевно", - стверджує юзер Наталія Сенюк.

Скріншот коментарів (instagram.com/bilyk_iryna)

До речі, знаменита українська співачка Ірина Білик поділилася в соціальній мережі фотознімками з відпочинку. На фото вона відображена в лісі в компанії екс-дружина Діми Коляденка і співачки, з якою вона дружить – Наталею Могилевською, також співачка запостила фото з молодшим сином.

Як повідомлялося раніше, Ірина Білик обзавелася квартирою в Одесі, а раніше співачка дала нову енергію свого старого хіта.

Також нагадаємо, відома українська співачка Ірина Білик підкорила мережу фотографіями свого молодшого дворічного сина Табріза.

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