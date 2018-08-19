"Подписали важный документ": Билык и Коляденко заинтриговали фанатов (фото)

Иллюстративное фото (коллаж: Styler)

Пост уже успел покорить сеть

Известная украинская певица Ирина Билык заинтриговала подписчиков подписанным "важным документом" с шоуменом Дмитрием Коляденко. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"А ну-ка угадайте, какой важный документ мы подписали с Димой Коляденко?", - сказала она.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке можно заметить Билык и самого Коляденко, которые держат в руках какой-то документ. Эта интрига стала причиной бурной реакции со стороны фанатов певицы.

Билык и Коляденко подписали "важный документ" (instagram.com/bilyk_iryna)

"Договор о песне или дуэт. Или вы Дмитрию написали", - сказал пользователь Андрей Блинов.

"Может, крестили кого-то?", - подчеркнул юзер Дима Sky.

"Думаю, батюшка развод дал, если венчались", - сказала пользователь Катерина Заграенко.

"Партнеры по бизнесу или составили контракт, наверное", - утверждает юзер Наталия Сенюк.

Скриншот комментариев (instagram.com/bilyk_iryna)

Кстати, знаменитая украинская певица Ирина Билык поделилась в социальной сети фотоснимками с отдыха. На фото она запечатлена в лесу в компании экс-супруга Димы Коляденко и певицы, с которой она дружит – Натальи Могилевской, также певица запостила фото с младшим сыном.

Как сообщалось ранее, Ирина Билык обзавелась квартирой в Одессе, а ранее певица дала новую энергию своему старому хиту.

Также напомним, известная украинская певица Ирина Билык покорила сеть фотографиями своего младшего двухлетнего сына Табриза.

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